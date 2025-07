Dorival lamenta derrota, mas destaca evolução da equipe

Após a derrota do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, Dorival Júnior lamentou o gol tomado no último minuto de jogo, porém ressaltou a evolução do time depois do período sem jogos devido à Data Fifa.

— Criamos boas oportunidades, tivemos ótimas chances dentro praticamente da pequena área adversária, não conseguimos as conclusões e fomos penalizados no último minuto. É lamentável por tudo aquilo que a equipe produziu ao longo dos 90 minutos — analisou o treinador

— Nós estamos crescendo a cada partida. Precisamos apenas nos concentrar um pouco mais nas nossas definições. Tivemos, na grande maioria dos jogos, a posse, a criação, o volume de jogo. Fomos muito efetivos nas retomadas de bola. Isso tudo são pontos muito positivos que dependem de muito treino, de muita repetição. Não são situações eventuais. O controle do jogo, na maioria das partidas, nós tivemos. O que estamos precisando é aquilo que tivemos nos momentos em que o Yuri esteve em campo, que foram os gols. Vamos aguardar. Quem sabe voltemos a encontrar esse caminho rapidamente, com o apoio da torcida — destacou Dorival.

Corinthians volta da Data Fifa com derrota em casa

O Corinthians foi derrotado para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu neste domingo, dia 13 de julho, na Neo Química Arena. O jogo contou com um pênalti polêmico, convertido por Sasha, e com Cacá trazendo o empate do Timão. No último minuto, Thiago Borbas salvou a equipe do interior paulista.

Na tabela, o Corinthians soma 17 pontos e está na décima colocação. Quanto ao Bragantino, o time soma 26 e está no terceiro lugar.