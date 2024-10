Torcedores do Corinthians detidos após ataque a flamenguistas são soltos

Ônibus ficou danificado após ataque







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 17:43 • São Paulo (SP)

Neste domingo (20), um ônibus com torcedores do Flamengo sofreu um ataque enquanto se dirigiam ao duelo da equipe contra o Corinthians, em São Paulo. Adeptos ao clube paulista jogaram pedras no veículo, enquanto o mesmo estava na rodovia Presidente Dutra. Oito responsáveis pelos atos criminosos foram detidos pela polícia, mas foram soltos nesta segunda-feira (21).



A informação foi veiculada pela CBN. A emboscada aconteceu antes do empate em 0 a 0 entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, que classificou os cariocas para a final da Copa do Brasil. Cerca de 300 corintianos participaram do crime, que além de jogar pedras, também obrigou o motorista do ônibus a parar o carro. A Polícia Militar escoltava o comboio flamenguista e conseguiu interromper a confusão.

Os detidos foram liberados na manhã desta segunda-feira (21), mas vão responder na justiça pelos atos criminosos. Os torcedores serão julgados por crime de dano e provocação de tumulto, crimes que podem aplicar até dois anos de prisão. Além disso, estão proibidos de frequentar estádios por dois anos.



Um torcedor do Flamengo precisou ser atendido por ambulância após sofrer ferimentos na cabeça. Dois policiais também se feriram durante a confusão.