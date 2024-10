Saiba quantos pontos o Corinthians precisa para fugir do rebaixamento

Memphis Depay fez o gol que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 29/10/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, nesta segunda-feira (28). A vitória, com gol de Memphis, tirou o Timão da zona de rebaixamento do Brasileirão. Com 35 pontos, o clube alvinegro agora ocupa a 15ª posição na competição. O resultado foi um alívio para a Fiel. Antes do jogo, os comandados de Ramón Díaz estavam na 18ª colocação na tabela.

+ Corinthians volta a vencer fora de casa no Brasileirão após três meses

Apesar do alívio, o Timão ainda tem sete rodadas para disputar no campeonato. A distância do clube alvinegro para o Red Bull Bragantino, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, é de apenas um ponto.

Segundo os matemáticos, a nota de corte para um time não ser rebaixado é de 45 pontos ao final das 38 rodadas da competição. O clube alvinegro precisa conquistar dez dos 21 pontos que ainda estão em disputa. A conta é baseada nas últimas edições do torneio. Com exceção do Coritiba em 2009, nunca um clube que somou essa pontuação ao término do Brasileirão jogou a Série B no ano seguinte.

Corinthians luta para fugir do rebaixamento (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Cálculos

O Corinthians tem apenas duas opções para alcançar os dez pontos. A mais positiva é vencer três partidas e empatar um jogo. Entretanto, o clube alvinegro ainda pode conquistar o objetivo se vencer em duas oportunidades e tiver quatro empates até o final do Brasileirão.

A matemática mantém a esperança da Fiel em disputar a Série A no ano que vem; entretanto, o clube precisa alcançar os resultados em campo. A vitória contra o Cuiabá foi apenas a segunda do clube alvinegro como visitante neste Brasileirão.

Nos sete jogos que faltam, o Timão terá ainda três confrontos fora de casa. A notícia boa para os torcedores é que quatro partidas serão disputadas na Neo Química Arena, ao lado da Fiel.

Sequência de jogos

32ª Rodada - Corinthians x Palmeiras - ( Cas a ) - 04/11 - 20h (horário de Brasília)

- Corinthians x Palmeiras - ( ) - 04/11 - 20h (horário de Brasília) 33ª Rodada - Vitória x Corinthians - ( Fora ) - 09/11 - 16h30 (horário de Brasília)

- Vitória x Corinthians - ( ) - 09/11 - 16h30 (horário de Brasília) 34ª Rodada - Corinthians x Cruzeiro - ( Casa ) - 20/11 - Sem horário definido pela CBF

- Corinthians x Cruzeiro - ( ) - 20/11 - Sem horário definido pela CBF 35ª Rodada - Corinthians x Vasco - ( Casa ) - 24/11 - Sem horário definido pela CBF

- Corinthians x Vasco - ( ) - 24/11 - Sem horário definido pela CBF 36ª Rodada - Criciúma x Corinthians - ( Fora ) - 01/12 - Sem horário definido pela CBF

- Criciúma x Corinthians - ( ) - 01/12 - Sem horário definido pela CBF 37ª Rodada - Corinthians x Bahia - ( Casa ) - 04/12 - Sem horário definido pela CBF

- Corinthians x Bahia - ( ) - 04/12 - Sem horário definido pela CBF 38ª Rodada - Grêmio x Corinthians - (Fora) - 08/12 - Sem horário definido pela CBF