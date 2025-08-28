Titular do Corinthians sai com dores e Dorival desabafa: ‘Preocupa bastante’

O Corinthians venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba, na noite desta quarta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Gui Negão marcou o gol da vitória após assistência de Matheuzinho. O garçom do confronto virou preocupação no Timão.

Poucos minutos após o gol, o lateral-direito subiu com a equipe para um ataque do Corinthians, mas colocou a mão na coxa e caiu no gramado. Matheuzinho foi atendido pelo corpo médico do Timão, mas foi substituído por Dorival Júnior para a entrada de Félix Torres.

O jogador virou preocupação para a próxima rodada do Brasileirão. No domingo (31), às 18h30 (de Brasília), o Corinthians encara o Palmeiras, na Neo Química Arena. O Corinthians ainda não divulgou detalhes sobre a lesão.

Dificuldades no Corinthians

Dorival Júnior sofre regularmente para encontrar substitutos para Matheuzinho. Neste mês, o Corinthians emprestou Leo Mana para o Criciúma, clube da Série B. O treinador costuma colocar Felix Torres, zagueiro de origem, improvisado na posição.

— Preocupa bastante, estamos perdendo praticamente um jogador a cada semana, isso tem dificultado até porque encontramos uma forma de jogar que a equipe está se adaptando, está começando a crescer, a encorpar dentro de competições importantes, vai nos fazer muita falta caso realmente se confirme, mas temos que buscar soluções, toda rodada temos que encontrar soluções, uma pena porque essa equipe poderia estar mais a frente, em outra condição no Brasileirão se tivéssemos todos os jogadores em condições — disse o treinador do Corinthians em entrevista coletiva após vitória na Ligga Arena.

Matheuzinho saiu lesionado nos segundo tempo da vitória do Corinthians sobre o Athletico Paranaense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Partida de volta

O Corinthians busca recuperar parte do elenco para o confronto contra o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil. A partida de volta será apenas no dia 11 de setembro, após a paralisação da Data Fifa. O jogos será na Neo Química Arena