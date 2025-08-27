Atuação de Hugo Souza, do Corinthians, empolga a web: ‘Goleiro de Seleção’

Jogando em Curitiba, o Corinthians venceu o Athlético-PR, por 1 a 0, e construiu uma boa vantagem para o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, no próximo dia 10 de setembro. Apesar da boa atuação coletiva do Timão, o principal destaque da partida ficou para o goleiro Hugo Souza, autor de grandes defesas durante os 90 minutos.

Recém convocado por Carlo Ancelotti, para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o goleiro protagonizou uma grande atuação na noite desta quarta-feira (27).

Nos minutos finais, após cabeçada à queima-roupa, Hugo também foi responsável por uma belíssima defesa, que garantiu o resultado positivo, no primeiro jogo das quartas de final. No final da partida, os torcedores usaram as redes sociais para exaltar a atuação do goleiro. Confira.

Com o resultado, o Timão joga pelo empate no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece no próximo dia 10 de setembro, na Neo Química Arena, também às 21h30. Quem avançar, pega o vencedor do confronto entre Cruzeiro x Atlético-MG.

Como foi Athletico-PR x Corinthians?

📝 Texto: Ulisses Lopresti

Mesmo como visitante, o Corinthians tomou a iniciativa no início do confronto. Nos primeiros 15 minutos, o Timão chegou a ter 81% da posse de bola. A primeira boa chance do clube alvinegro foi com Maycon, em finalização fora de área que por pouco não acertou o canto do gol defendido por Santos.

O Athletico melhorou no duelo. Em sua primeira oportunidade, aos 19 minutos, Léo Derick fez boa jogada pela esquerda, cruzou, Luis Fernando entrou sozinho na área e finalizou por cima do gol. O Furacão foi ficando a vontade na partida e teve suas, poucas, mais boas chances. Riveros fez boa jogada na grande área, finalizou e Hugo Souza defendeu.

Metódico, as principais jogadas do Corinthians passavam sempre pelos pés do Garro, que na ausência de Memphis, que começou no banco de reservas, e Yuri Alberto, era o mais criativo do lado alvinegro. O argentino ficou próximo do gol no final do primeiro tempo, quando finalizou da grande área e Santos fez boa defesa novamente.

Gui Negão x Arthur Dias em Corinthians x Athletico (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Dorival Júnior mudou o esquema tático no segundo tempo. O treinador alvinegro colocou Cacá no lugar de Charles, e liberou os laterais. A tentativa surtiu efeito aos 12 minutos da etapa final. Vitinho lançou na área, Matheuzinho alcançou, cruzou para o meio e Gui Negão completou para as redes. Foi o terceiro gol do jovem da base em três partidas.

O Athletico Paranaense teve sua melhor chance da segunda etapa aos 23 minutos. Riveros dividiu com Gustavo Henrique dentro da área, acabou ajeitando com a mão na queda e Benavidez finalizou para marcar. Wilton Pereira Sampaio anulou o gol após revisão do VAR.

Memphis entrou aos 30 minutos, e voltou a jogar após 20 dias. Em desvantagem, o Athletico passou a pressionar o Corinthians em busca do empate. Nos acréscimos, Patrick cabeceou na pequena área e Hugo Souza fez grande defesa para manter a vitória.