Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

O Santos recebe o Corinthians nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Separados por apenas cinco pontos na tabela, as equipes entram em campo em busca de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento.

O Timão vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, em casa, na última rodada. Já o Alvinegro Praiano foi derrotado por 3 a 0 pelo Ceará, fora de casa, e acumula três jogos sem vencer.

Como chegam os dois times?

O Santos busca a segunda vitória sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Até aqui, o treinador argentino soma seis partidas no cargo, com uma vitória, quatro empates e uma derrota — o único triunfo foi no clássico contra o São Paulo.

O Peixe não poderá contar, mais uma vez, com Neymar, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita e deve retornar apenas no próximo mês. Tiquinho Soares também está fora, cumprindo suspensão.

Tomás Rincón será outro desfalque, após sentir um incômodo na panturrilha esquerda durante o treino da última sexta-feira (10).

Por outro lado, Vojvoda terá boas notícias. Gabriel Bontempo está de volta após se recuperar de um desconforto muscular e de uma lesão que o manteve afastado dos gramados.

Victor Hugo também retorna, recuperado de um problema no adutor da coxa direita, enquanto Mayke volta a ficar à disposição após se livrar de uma inflamação no joelho.

Corinthians e Santos já se enfrentaram em três partidas na temporada. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Santos, atualmente em 17º lugar, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, ocupa a 12ª posição, em uma situação mais confortável, mas ainda distante do G6, com 10 pontos atrás.

O Timão não poderá contar com o goleiro Hugo Souza, que estava servindo à Seleção Brasileira em amistosos na Ásia. Além das questões logísticas da viagem de retorno, o jogador terá de cumprir suspensão. Felipe Longo será o responsável por substituir o arqueiro na partida.

O Corinthians não contará com o técnico Dorival Júnior à beira do gramado neste duelo. O treinador do Timão ainda cumpre um jogo de suspensão por ter sido expulso contra o Internacional, na 26ª rodada. O Timão será dirigido pelo auxiliar técnico Lucas Silvestre.

A equipe corinthiana também terá os desfalques do zagueiro André Ramalho e do meia André Carrillo, que estão em fase de transição física, e do goleiro Hugo Souza e do lateral Matheus Bidu, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O atacante Romero, por ter defendido a Seleção Paraguaia na Coreia do Sul nesta terça-feira (14), e o zagueiro Félix Torres, que está com a Seleção Equatoriana no México, também não viajam à Baixada Santista.

Por outro lado, a comissão técnica contará com os retornos dos meias Charles e Rodrigo Garro. Ambos encerraram a fase de transição física. O atacante Memphis Depay treinou com elenco após retornar dos compromissos com a Seleção dos Países Baixos e também está à disposição.

Ficha Técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X CORINTHIANS

28ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: quarta-feira (15), 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv e Premiere

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Provável escalação:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo (Barreal) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

CORINTHIANS (Técnico interino: Lucas Silvestre)

Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.