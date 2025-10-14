Memphis em alta, Hugo contestado: veja como foram os convocados do Corinthians

A Data Fifa se encerra nesta terça-feira (14), e os atletas do Corinthians começam a retornar de suas seleções. Nesta janela de partidas internacionais, o Timão teve quatro atletas convocados: Hugo Souza (Brasil), Memphis (Holanda), Romero (Paraguai) e Félix Torres (Equador).

Memphis

O camisa 10 do Corinthians segue em alta atuando pela Holanda. A equipe comandada por Koeman teve dois compromissos válidos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, contra Malta e Finlândia.

Memphis atuou nas duas partidas, mas com uma dosagem de minutos, visando a recuperação física. O atacante esteve em campo por 23 minutos na vitória por 4 a 0 sobre Malta, e por 62 minutos no triunfo pelo mesmo placar contra a Finlândia.

Apesar da pouca minutagem, o atacante marcou um gol contra Malta. Na partida contra a Finlândia, o camisa 10 teve uma atuação de gala, balançou a rede uma vez, e deu duas assistências no triunfo. A Holanda lidera o Grupo G.

Memphis comemora gol marcado pela Holanda sobre Malta (Foto: Divulgação)

Hugo Souza

O Goleiro do Timão viveu momentos de altos e baixos nos amistosos da Seleção Brasileira na Ásia. No primeiro jogo, ficou no banco de reservas e assistiu a equipe de Ancelotti golear a Coréia do Sul por 5 a 0.

Na segunda partida, ganhou, enfim, uma oportunidade como titular. Foi a primeira vez, desde 2002, que um goleiro do Corinthians iniciou uma partida da Seleção Brasileira. A equipe de Ancelotti levou a virada e perder por 3 a 2. Hugo Souza foi contestado pelo terceiro gol, marcado de cabeça por Ueda, em que muitos apontaram uma falha do jogador.

Hugo Souza foi titular na derrota do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Romero e Félix Torres

Os atletas viveram um momento discreto na Data Fifa. Paraguai teve um roteiro parecido com a Seleção Brasileira, empatou com o Japão por 2 a 2 e perdeu para a Coréia do Sul por 2 a 0. Romero não entrou em campo no primeiro jogo, e entrou nove minutos na derrota, sem muitas ações com a bola.

Félix Torres não entrou em campo no empate do Equador por 1 a 1 com os Estados Unidos. Nesta terça-feira (14), às 23h (de Brasília), a equipe encara o México.