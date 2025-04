Denílson cita ‘nome perfeito’ para o cargo de técnico do Corinthians

O Corinthians segue em busca de um novo técnico após a demissão do argentino Ramón Díaz, na última quinta-feira (17). Segundo o "ge", Tite, que tem carreira vitoriosa no clube, voltou à pauta do Alvinegro. Comentarista do programa "Fechamento", do sportv, Denílson disse que o treinador é o "nome perfeito" para o time.

- Segundo a matéria, o Corinthians quer um treinador com experiência e que consiga administrar a vaidade dentro do vestiário. Não tem outro treinador com a experiência e que conheça o Corinthians como o Tite. Acho que tem um sentimento envolvido aí e tem a questão financeira, porque o Tite não é um treinador barato. Mas se o Corinthians consegue, de alguma forma, seduzir o Tite e ele aceitar dirigir o time, é o nome perfeito para o corintiano - opinou Denílson.

Passagem do técnico Ramón Díaz no Corinthians

A passagem do técnico argentino chegou ao fim na última quinta-feira (17). Contratado em julho do último ano, Ramón Díaz chegou ao Parque São Jorge com o Corinthians na zona de rebaixamento do Brasileirão de 2024. O treinador conseguiu emplacar vitórias e garantiu fôlego ao time na final da temporada. Após grandes contratações na janela, como Memphis e Carrillo, a equipe ganhou corpo, venceu nove jogos seguidos, fugiu do Z-4 e garantiu vaga na Pré-Libertadores.

Além disso, o técnico também conduziu o Timão até as semifinais da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Flamengo, e da Sul-Americana, em confronto perdido para o Racing. Em ambas as ocasiões, Ramón Díaz foi criticado pela forma como montou a equipe e também encarou uma crise interna.

Nesta temporada, conquistou o título do Paulistão. O triunfo fez o Corinthians quebrar um jejum de seis anos sem títulos. Mesmo assim, a equipe não conseguiu repetir as boas atuações do final do ano passado, a diretoria optou por dispensar o profissional.

