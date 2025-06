Em meio aos rumores crescentes sobre uma possível transferência para o Atlético de Madrid, Yuri Alberto tomou a dianteira para pôr fim à apreensão da torcida do Corinthians. Artilheiro da equipe nas últimas duas temporadas e um dos nomes mais influentes do elenco atual, o camisa 9 afirmou a torcedores que deve permanecer no clube ao menos até o fim deste ano.

A declaração foi feita de forma informal durante um voo com destino a Fortaleza, onde o jogador passa os últimos dias da pausa para o Mundial de Clubes. De acordo com o portal “GE”, o atacante encontrou alguns torcedores a bordo e, ao ser questionado sobre o futuro, respondeu de maneira direta: garantiu que fica.

Yuri também atendeu aos torcedores que o aguardavam na área de desembarque, tirou fotos e chegou a participar de uma chamada de vídeo com o filho de um corintiano.

Yuri Alberto é o principal destaque do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Jornal enche bola de Yuri Alberto e o aponta ao Atlético de Madrid

O burburinho em torno de uma possível saída ganhou força nos últimos dias, após o jornal espanhol "AS" noticiar que o Atlético de Madrid avalia Yuri Alberto como potencial substituto de Ángel Correa, que pode deixar o clube nesta janela de transferências. A reportagem destacou o desempenho do brasileiro no futebol nacional, projetando uma eventual chegada ao time comandado por Diego Simeone.

Desde o início de 2024, o atacante tem se destacado com números expressivos. Segundo o Sofascore, ele é o jogador sub-23 mais eficiente do mundo no período, com 45 gols e 11 assistências em 92 partidas - uma média de uma participação direta em gol a cada 128 minutos.

Os primeiros contatos entre representantes do jogador e o Atlético de Madrid aconteceram em abril. Apesar de ainda não ser prioridade na lista de reforços - o clube aguarda a saída de Ángel Correa -, o nome agrada à diretoria. Ele se encaixa no perfil desejado: jovem, tem potencial de crescimento e apresenta bom custo-benefício. Aos 24 anos, também possui passaporte italiano, o que o livra de ocupar uma vaga de estrangeiro.

No Brasil, segundo o jornal, seria um consenso que sua passagem pelo Corinthians está perto do fim. Apesar de ter recebido sondagens e propostas de clubes europeus no início da janela, o jogador optou por permanecer no Brasil. Agora, com a reabertura do mercado, seu valor gira em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões). Além do Atlético de Madrid, Roma e Everton monitoram sua situação.