Corinthians: veja os números de Vitinho após deixar o Flamengo
Jogador reforça o Timão em setor apontado como prioridade por Dorival Jr
O Corinthians confirmou a contratação do atacante Vitinho para reforçar o elenco na reta final da temporada. O jogador, que ganhou destaque durante sua passagem pelo Flamengo, retorna ao futebol brasileiro após duas temporadas na Arábia Saudita.
Pelo Al-Ettifaq, seu primeiro clube no país, Vitinho participou de 64 jogos, sendo titular em 49 deles, e marcou 12 gols, além de distribuir 10 assistências. A cada 187 minutos em campo, o jogador contribuiu diretamente para um gol da equipe. Suas médias por partida mostram 1,1 passes decisivos e 0,2 grandes chances criadas, além de 1,6 finalizações, com 0,5 no alvo. No aspecto individual, Vitinho garantiu 0,9 dribles certos e venceu 3,7 duelos por jogo, além de sofrer 0,9 faltas a cada confronto. A soma desses números refletiu em uma nota média de 7,08 no Sofascore.
Já pelo Al-Shabab, Vitinho disputou oito partidas, sendo titular em cinco delas, e marcou um gol. Com média de 50 minutos em campo por jogo, o atacante criou duas grandes chances e distribuiu oito passes decisivos, o que representa 1,0 por partida. Ele ainda registrou média de 2,3 finalizações por jogo, sendo 0,9 no alvo, além de 1,0 drible certo e 0,5 faltas sofridas a cada compromisso. Seu desempenho lhe rendeu uma nota média de 7,05 no Sofascore.
Cabe ressaltar que, pelo Flamengo, o jogador acumulou 214 jogos, sendo 98 como titular, com 29 gols e 33 assistências. A cada 153 minutos em campo, participou diretamente de um gol. Suas médias pelo clube carioca incluem 0,2 grandes chances criadas e 1,2 passes decisivos por jogo, além de 1,7 finalizações, com 0,5 no alvo. Também registrou 1,5 dribles certos e sofreu 0,8 faltas por partida.
Revelado pelo Botafogo, o atacante Vitinho também atuou pelo CSKA Moscou, da Rússia, e pelo Internacional. Ao longo da carreira, conquistou dois títulos da Copa Libertadores da América (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), além de uma Liga Russa (2013/2014) e duas Supercopas da Rússia (2014 e 2018).
Quando Vitinho estreia?
O Timão foi ágil e registrou Vitinho no BID (Boletim Informativo Diário), deixando o atacante apto para fazer sua estreia no sábado (16), contra o Bahia, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
O Corinthians vive um iminente risco de transfer ban e será proibido de inscrever novos jogadores se não pagar cerca de R$ 33.789.905 ao Santos Laguna, referente a contratação de Félix Torres, até o final desta segunda-feira (11).
Se por um lado o Timão negocia um acordo com o clube mexicano, do outro a diretoria correu para regularizar Vitinho antes do prazo previsto. Dorival Júnior recebe o primeiro reforço entre os quatro acordados com a diretoria durante sua contratação.
Um atacante que atue pelos lados era uma prioridade do treinador do Timão. Dorival Júnior entende que a equipe tem muitos jogadores no setor ofensivo que atuam pelo meio, e o técnico esperava ampliar as opções no ataque.
