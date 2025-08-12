Confira o caminho do Corinthians até a final da Copa do Brasil

O Corinthians enfrentará o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil 2025. O sorteio, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (12), também definiu o chaveamento até a grande decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Se avançar na competição, o Timão enfrenta Atlético-MG ou Cruzeiro e, caso siga adiante, disputa a final contra Fluminense, Bahia, Vasco ou Botafogo.

Veja abaixo todos os confronto:

Cruzeiro x Atlético-MG

Corinthians x Athletico-PR

-

Vasco da Gama x Botafogo

Fluminense x Bahia

Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Campanha do Corinthians

Quinto maior campeão e segundo entre os classificados, o Corinthians busca o quarto título da Copa do Brasil em sua 28ª participação. O último troféu foi conquistado em 2009, contra o Internacional. O clube também levantou a taça em 2002 e 1995. Em outras quatro edições (2001, 2008, 2018 e 2022), terminou como vice-campeão.

continua após a publicidade

O Timão chega às quartas de final confiante, após eliminar o rival Palmeiras com duas vitórias nos dois confrontos. Sob o comando de Dorival Júnior, é um dos dois times classificados que ainda não sofreu gols na competição.

Antes disso, havia despachado o Novorizontino, também sem ser vazado.