Testemunhas contradizem versão do Corinthians no caso ‘Vai de Bet’

O 'Fantástico', da TV Globo, divulgou vídeos dos depoimentos de Antonio Pereira dos Santos, Toninho, e seu ex-funcionário, Sandro dos Ribeiro nas investigações do Ministério Público que apuram irregularidades no contrato de patrocínio entre Vai de Bet e Corinthians.

Os dois alegam que participaram da negociação entre Corinthians e o patrocinador, que pagaria R$ 370 milhões ao Timão, no maior acordo do futebol brasileiro, e que deveriam ter recebido um valor pela intermediação. O acordo durou de janeiro a junho, mas foi interrompido pela casa de apostas após uma cláusula de anti-corrupção.

Segundo Toninho, foram eles os responsáveis por apresentar a empresa ao Corinthians e iniciar as primeiras negociações, ainda em 2023. Com isso, eles teriam direito a uma parte do valor fechado pelas partes.

— Nós não estávamos lá de graça. A gente estava intermediando para ter uma comissão, como existe no show business. Existe quando o cara vende um imóvel, que é um corretor. Todo mundo tem que ganhar — disse Toninho às autoridades.

No fim, o contrato do patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet tinha uma cláusula que definia o pagamento de R$ 25 milhões para a "Rede Social Design LTDA", que segundo Toninho, não intermediou o acordo. As testemunhas alegaram que conversou com Marcelinho antigo braço-direito de Augusto Melo, exonerado da diretoria nesta semana.

— Eu falava com o Marcelinho. Falei, cobrei muito. A Vai de Bet não me devia. Quem me devia era o Corinthians. Quem recebe o dinheiro que paga comissão — disse o investigado.

Relembre o caso

A motivação para o inquérito é a suspeita da existência de um 'laranja' no acordo entre Corinthians e VaideBet, patrocinador do clube entre janeiro e junho do último ano, que pagaria R$ 370 milhões ao Timão, no maior acordo do futebol brasileiro.

As irregularidades envolvem o repasse de R$ 1,4 milhão do clube à Rede Social Media Design, empresa da qual o empresário Alex Cassundé é sócio. A Rede Social Media Design consta como intermediadora da negociação entre o Corinthians e a Vai de Bet, fato que os donos da casa de apostas afirmam desconhecer, e teria destinado o valor à Neoway Soluções Integradas, apontada como uma empresa laranja.

O valor tinha como destino a residência de Edna Oliveira dos Santos, moradora de Peruíbe, no litoral paulista, usada como laranja na negociação. A mulher vive numa residência humilde, e sua principal fonte de renda é o auxílio do Bolsa Família.

José André da Rocha Neto, dono da Vai de Bet, concedeu depoimento à Polícia Civil de São Paulo e seus detalhes sobre o contrato. O empresário afirmou que não conhece AleX Cassundé e cobra que a empresa tem direito a receber R$ 25 milhões em comissão.