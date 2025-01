Ramón Díaz revela prazo para escalar ‘força máxima’ do Corinthians

Neste domingo (19), o Corinthians venceu o Velo Clube por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Neste jogo, Ramón Díaz promoveu a entrada de oito atletas no time titular: Matheuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, Ryan, André Carrillo, Igor Coronado e Yuri Alberto.

O Timão se reapresentou no dia 7 de janeiro, e em menos de 12 dias, já disputou duas partidas. Ramón Díaz enfatizou que o calendário apertado no início de temporada obriga a comissão técnica a poupar jogadores.

— Acredito que temos que entender que estamos trabalhando há uma semana e já tivemos duas partidas importantes. Para nós, o clube, pelos jogadores, temos que ganhar sempre, mas os jogadores não estão 100%, nós entendemos e, por isso, estamos administrando duas equipes. É importante que os jogadores não tenham lesões para o restante da temporada — disse Ramón Díaz em entrevista coletiva após o jogo.

As duas primeiras partidas da temporada mostraram que o Corinthians pode confiar no elenco. Os quatro gols marcados no ano foram marcados por jogadores que começaram não foram titulares na reta final da última temporada. Talles Magno marcou duas vezes, enquanto Pedro Raul e Igor Coronado fizeram um gol cada.

— Para a gente é muito importante saber que tem um plantel de muita hierarquia e qualidade. Estamos felizes porque Talles fez gol, Pedro foi protagonista na última partida. E recuperar jogadores faz parte do nosso trabalho e dar condições para que eles estejam bem psicologicamente, mentalmente, na parte tática. Essa é uma larga temporada. Tem muito jogo para jogar. Queremos que a equipe seja mais contundente — finalizou o treinador.

Ramón Díaz falou sobre o rodízio na escalação na Copinha (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Data para 'time ideal' do Corinthians

Ramón Díaz colocou uma data limite para escalar todos os jogadores sem pensar em controle de carga. O treinador foi curto, mas direto, ao dizer que o Corinthians terá todos os jogadores disponíveis no clássico contra o São Paulo, que será no próximo domingo (26), no Morumbis, pela quarta rodada do Paulistão.

— No clássico é certo que vamos colocar os melhores que temos - disse o treinador. O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão será contra o Água Santa, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão lidera o Grupo A do Campeonato Paulista com seis pontos. Contando o último Brasileirão, o Corinthians soma nove vitórias consecutivas sob o comando de Ramón Díaz.