Auxiliar do Corinthians nega indireta de Yuri Alberto a Romero

O Corinthians venceu o Velo Clube por 2 a 1, neste domingo (19), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Igor Coronado e Talles Magno fizeram os gols do Timão, enquanto Daniel Amorim diminuiu o placar para o time do interior. Apesar do triunfo, um momento tenso chamou a atenção da Fiel.

No começo do segundo tempo, o Corinthians teve uma penalidade assinalada ao seu favor. Yuri Alberto, batedor oficial da equipe, segurou a bola, mas Romero puxou a responsabilidade, cobrou e errou o pênalti. Yuri Alberto aparentou estar chateado após o lance.

Após o jogo, Yuri Alberto usou as redes sociais para fazer uma publicação em suas redes sociais. Em um fundo preto, o jogador postou uma imagem com o seguinte texto: "Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair".

Veja a publicação de Yuri Alberto

Explicação da Comissão técnica

Após o confronto, Ramón Díaz e Emiliano Díaz, auxiliar-técnico do Corinthians, concederam entrevista coletiva e falaram sobre o ocorrido. Os comandantes minimizaram o fato, alegaram que não há relação com um conflito entre os dois, mas fizeram questão de dizer que discussões são normais em um campo de futebol.

— Não conversamos sobre isso. Eles sempre decidem. Mas não falamos sobre isso. Não tem nada de polêmico. Yuri sempre posta coisas, não vimos nada, está tudo bem lá. Demos parabéns para todos, não é fácil jogar nessa situação. Discussões existem sempre no jogo — disse Emiliano Díaz.