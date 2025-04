Técnico interino do Corinthians revela papo com Dorival Júnior no vestiário

O Corinthians viveu uma tarde para se esquecer no Maracanã. Neste domingo (27), o clube alvinegro foi derrotado por 4 a 0 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Antes do duelo, Orlando Ribeiro, técnico interino do Timão, conversou com Dorival Júnior no vestiário.

O ex-treinador da Seleção Brasileira está acertado com o Corinthians e esteve no Maracanã para assistir a partida ao lado de Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão. Dorival Júnior e Orlando Ribeiro se falaram antes do jogo.

— Nos encontramos agora no vestiário, conversamos muito pouco sobre o jogo, porque nós já tínhamos tudo elaborado, mas nós tivemos uma conversa com ele naturalmente, falando um pouco sobre o jogo, conversando até coisas nossas, mas nós tivemos conversa com ele — disse o treinador interino em entrevista coletiva no Maracanã.

Dorival Júnior e Orlando Ribeiro trabalharam juntos no São Paulo, em 2018, quando o interino do Timão comandava a equipe sub-20 do rival.

Pedido de desculpas

Desde a demissão de Ramón Díaz, Orlando Ribeiro comandou o Corinthians em três partidas: as vitórias sobre Sport e Racing, e na goleada sofrida pelo Flamengo. O técnico lamentou a derrota, pediu desculpas aos torcedores e mostrou confiança em uma recuperação do Timão.

— Eu conheço o professor Dorival há um bom tempo, nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor. Mas infelizmente foi assim, então a gente só pede desculpas ao torcedor, e isso é importante a gente falar, porque nós sabemos o quanto é ruim eles voltarem para casa, ou estarem em casa assistindo o jogo e não apresentarmos essa derrota. Mas o Corinthians é muito grande, então nós temos que seguir agora com o professor Dorival, e eu tenho certeza que eles vão se recuperar o mais rápido possível — disse o técnico interino.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado (3), contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela sétima rodada da competição nacional. Antes disso, encara o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, pelo jogo de ida da terceira fase de Copa do Brasil.