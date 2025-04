Visita ao vestiário e derrota marcam ‘primeiro dia’ de Dorival no Corinthians

Dorival Júnior desembarcou no Rio de Janeiro neste domingo (27), e, ao lado de Fabinho Soldado, dirigente do Timão, assistiu a derrota do Corinthians para o Flamengo por 4 a 0, no Maracanã. O treinador pode ser anunciado pela equipe a qualquer momento.

Foi o primeiro contato do treinador com o Timão. Dorival Júnior acertou com o Corinthians na sexta-feira (25), e aguarda detalhes para ser anunciado. Antes do confronto, esteve no vestiário da equipe, que hoje foi comandada interinamente por Orlando Ribeiro.

O treinador não palpitou na montagem do time para o duelo contra o Flamengo, e por isso, teve que assistir uma má apresentação da equipe no Maracanã. O Corinthians não conseguiu agredir o adversário e foi goleado pelo adversário.

Além disso, teve que ver um dos principais jogadores da equipe, Memphis, sair no primeiro com dores após uma dividida com Léo Ortiz, do Flamengo. Ainda não houve uma confirmação sobre o grau da lesão e se o jogador terá que desfalcar o Timão nos próximos jogos.

Dorival Júnior esteve no Maracanã e assistiu o duelo entre Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Estreia próxima

A tendência é que Dorival Júnior seja anunciado até a segunda-feira (28). Acertado com o Corinthians, a expectativa é que o treinador esteja no banco de reservas na próxima partida da equipe, contra o Novorizontino, na Copa do Brasil.

O confronto está marcado para a quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No sábado (3), o Timão enfrenta o Internacional, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.