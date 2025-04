Técnico interino do Corinthians promete pressionar o Sport em partida do Brasileirão

O Corinthians volta a campo neste sábado (19), às 16h, na Neo Química Arena, para encarar o Sport pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas quatro pontos somados até aqui e ocupando a 14ª colocação na tabela, o Timão busca a segunda vitória na competição diante do lanterna, que soma apenas um ponto.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Após a derrota para o Fluminense na última rodada, o elenco alvinegro teve pouco tempo de preparação. E ainda teve de lidar com a saída de Ramón Díaz. O técnico argentino não resistiu ao revés diante do time carioca por 2 a 0.

À frente da equipe de forma interina após a saída de Ramón Díaz, o técnico Orlando Ribeiro afirmou que pretende ver um Corinthians agressivo diante de sua torcida. Para ele, a pressão sobre o adversário será fundamental para conquistar os três pontos em casa.

continua após a publicidade

— O Sport é uma equipe que pressiona a nossa saída de bola. Eles fizeram isso em todos os jogos. Precisamos sair com qualidade e ser mais rápidos no ataque. Jogando em casa, o torcedor exige intensidade, e é isso que vamos entregar. Vamos pressionar, mas com equilíbrio — afirmou o treinador, que comanda o time sub-20 do clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para o duelo, o Corinthians terá pelo menos três desfalques confirmados. O lateral-direito Matheuzinho e o volante José Martínez estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos, enquanto o atacante Talles Magno foi diagnosticado com pneumonia e está fora da partida.

continua após a publicidade

Com apenas dois dias de intervalo entre as partidas, a sexta-feira foi marcada por uma atividade tática no CT Joaquim Grava, iniciada com uma sessão de vídeo e seguida por um treino no campo que precisou ser interrompido devido à forte chuva em São Paulo.