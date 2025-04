Flamengo divulga preço dos ingressos para duelo com o Corinthians

O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (19) o preço dos ingressos para a partida contra o Corinthians, no próximo dia 27, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Apesar dos protestos da torcida, a diretoria rubro-negra manteve os valores cobrados no jogo contra o Juventude, na última quarta-feira (16).

Desta forma, a entrada (inteira) mais barata para o público-geral (não sócio) assistir o duelo das duas maiores torcidas do Brasil custa R$ 80,00, no setor Sul. O setor Norte, mais popular para torcedores do Fla, está em R$ 100,00. Os bilhetes para a torcida do Timão ainda não estão disponíveis.

Confira abaixo o preço dos ingressos de Flamengo x Corinthians

Norte (Flamengo) - Nação Maraca 1: R$25,00; Nação Maraca 2: R$35,00; Nação Maraca 3: R$40,00; Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00).

Sul (Flamengo) - Nação Maraca 1: R$20,00; Nação Maraca 2: R$28,00; Nação Maraca 3: R$32,00; Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00).

Leste Superior (Flamengo) - Nação Maraca 1: R$30,00; Nação Maraca 2: R$42,00; Nação Maraca 3: R$48,00; Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00).

Leste Inferior (Flamengo) - Nação Maraca 1: R$35,00; Nação Maraca 2: R$49,00; Nação Maraca 3: R$56,00; Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00);

Espaço Fla+ - Leste Inferior: R$200,00.

Oeste inferior (Flamengo) - Nação Maraca 1: R$45,00; Nação Maraca 2: R$63,00; Nação Maraca 3: R$72,00; Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00).

Espaço Fla+ - Oeste Inferior: R$200,00.

Maracanã Mais (Flamengo); Nação Maraca 1: R$181,25; Nação Maraca 2: R$223,75; Nação Maraca 3: R$245,00; Público Geral: R$500,00 (meia R$287,50).

Protestos contra preço dos ingressos

Antes de a bola rolar contra o Juventude, torcedores do Flamengo levantaram uma faixa em protesto aos preços dos ingressos, com os dizeres: “Ingresso caro, arquibancada vazia”. Já próximo ao término do primeiro tempo, torcedores pediram a diminuição do valor dos bilhetes e xingaram o presidente Luiz Eduardo Baptista.

— Ei, Bap, vai tomar no c* - gritataram os torcedores.

