Corinthians x Sport: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo COR SPO 5ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado (19), às 16h (de Brasília) Local Neo Química Arena Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

O Corinthians enfrenta o Sport neste sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido com exclusividade pelo canal Premiere, via pay-per-view.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As duas equipes chegam pressionadas. O Timão ocupa a 13ª colocação na tabela, com apenas quatro pontos somados em quatro jogos. Já o Sport amarga a lanterna da Série A, com apenas um ponto conquistado até aqui.

O Alvinegro busca a reação após uma sequência de três partidas sem vencer — empate com o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, e derrotas para Palmeiras e Fluminense no Brasileirão. O time tenta dar uma resposta imediata em meio à instabilidade e à recente demissão do técnico Ramón Díaz.

continua após a publicidade

Do lado rubro-negro, o momento também é delicado. A equipe pernambucana ainda não venceu na competição e chega ao confronto acumulando três derrotas consecutivas: para Palmeiras (em casa), Vasco (fora) e Red Bull Bragantino (em casa).

Memphis reclamou dos rumos do Corinthians após derrota para o Flumiense (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Para o duelo deste fim de semana, o Corinthians não poderá contar com Matheuzinho e José Martínez, suspensos. Além disso, Rodrigo Garro (lesão no joelho), Hugo Souza (lesão muscular) e Igor Coronado (trauma no ombro) estão fora por lesão.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

O Sport, comandado por Pepa, também tem desfalques importantes. Matheus Alexandre cumpre suspensão, enquanto Dalbert e Igor Cariús estão no departamento médico. Pablo, Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência, Thyere e Antônio Carlos são dúvidas para a partida.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SPORT

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 19/04/2025 - 16h

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)

🏁VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Romero, Memphis Depay, Yuri Alberto.

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha, Chico (Matheus Alexandre); Christian Rivera, Du Queiroz, Lucas Lima; Barletta, Lenny Lobato (Arthur Sousa), Carlos Alberto.