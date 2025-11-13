Stabile explica alerta do compliance à SAFiel: 'Não vou deixar herança maldita'

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, explicou os motivos que levaram o setor de compliance do clube a emitir um relatório interno com alertas à diretoria sobre o projeto SAFiel, iniciativa que propõe transformar o clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Durante o sorteio do Campeonato Paulista, realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, o cartola afirmou que o departamento funciona em sua gestão e que não pretende deixar nenhuma "herança maldita" no futuro.

— Nós recebemos o projeto, levamos para o compliance. O Corinthians tem um compliance que funciona, nessa gestão ele funciona, outras gestões eu não sei se funcionou ou não, mas nessa gestão ele funciona e a gente não vai deixar nenhuma herança maldita para frente — disse.

— Se tiver algum apontamento, como teve do compliance, o Corinthians vai aguardar, a diretoria vai aguardar se eles vão resolver o problema dos apontamentos e depois nós vamos conversar sobre a parte técnica, a parte de marketing, toda essa parte aí nós vamos conversar depois — seguiu o presidente.

Na análise, o setor destacou a necessidade de maior cautela em relação à empresa SAFiel, interessada em negócios com o clube. O parecer aponta fragilidades na estrutura da companhia e recomenda uma verificação mais profunda antes de qualquer avanço nas negociações.

— Tem que passar primeiro pelo Compliance, o Corinthians não assina o contrato para ninguém, eu não estou dizendo da SAFiel ou de qualquer outra empresa, se tiver qualquer apontamento — finalizou.

Alertas ao Corinthians

Entre os fatores que motivaram a atenção, estão a recente constituição da empresa e a baixa capacidade financeira declarada. O Corinthians também observou a presença de Maurício Chamati entre os sócios da SAFiel. Ele foi integrante do Comitê Independente de Finanças durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo, destituído após processo de impeachment.

Pontos de atenção:

Presença do empresário Maurício Chamati, ex-membro da gestão de Augusto Melo;

Capital de apenas R$ 3 mil reais;

Fundação recente (18 de julho de 2025);

Compliance do Corinthians levanta alerta sobre a Safiel (Foto: Divulgação/SAFiel)

SAFiel se posiciona

Nesta terça-feira (11), a SAFiel afirmou que o projeto foi criado com o objetivo de atrair investidores e estruturar clubes em formato de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com transparência e governança. A empresa destacou que, embora tenha sido fundada recentemente, reúne profissionais com experiência no mercado financeiro e esportivo.

Em resposta a questionamentos sobre o capital social, a SAFiel explicou que o valor inicial é simbólico e não reflete sua capacidade de investimento, que depende de aportes futuros e parcerias estratégicas. Clique aqui e leia a nota completa da SAFiel.