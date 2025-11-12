Reapresentação: elenco do Corinthians passa por exames e treina no campo após folga
O Corinthians iniciou o período de treinos da última Data Fifa do ano e, paralelamente, as atividades de olho no clássico contra o São Paulo. O treino foi realizado na tarde desta quarta-feira (12), no CT Dr. Joaquim Grava.
Sob a supervisão do Dr. João Marcelo, o elenco iniciou o dia com uma bateria de exames voltados para a próxima temporada. Os jogadores foram divididos em três grupos para a realização dos testes.
— Realizamos os exames anualmente para saber o estágio e condições clínicas dos atletas para saber se teve alguma alteração de um ano para o outro. Preferimos fazer agora no final de 2025 já contando com a previsão de retorno dia 3 de janeiro e início dos nossos jogos dia 11. Para otimizar o tempo no retorno, já agilizamos os testes cardiológicos. Se houver alguma alteração, teremos tempo de trabalhar em cima — explica.
Após os exames, o elenco realizou um trabalho de força na academia. No gramado, logo depois do aquecimento, a comissão técnica aplicou um exercício de posse de bola com transição e uma atividade de ataque contra defesa.
Em relação aos lesionados, o goleiro Hugo Souza segue tratando um trauma muscular na coxa esquerda, assim como o volante Raniele, que teve constatada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem.
O Timão volta a treinar na manhã desta quinta-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco terá mais seis dias de treinos antes de enfrentar o São Paulo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o dia 20 (quinta-feira), às 19h30, na Neo Química Arena.
Corinthians no Brasileirão
Após a derrota para o Ceará, o Corinthians despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.
Próximos jogos
- Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
- Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
- Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
- Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
- Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)
