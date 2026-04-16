Diniz exalta postura do Corinthians e conexão com torcida: 'Muito bom estar aqui'

O técnico Fernando Diniz mostrou bom humor durante a coletiva pós-vitória por 2 a 0 diante do Santa Fe, que aconteceu nesta quarta-feira (15), em casa, pela Libertadores. Além da partida, o treinador comentou sobre o momento da carreira e a evolução do time após uma semana no comando do clube.

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Ao falar sobre seus primeiros jogos no comando da equipe, que segue invicta, Fernando Diniz fez questão de elogiar também a postura do elenco. A partida marcou o terceiro jogo do treinador à frente do Corinthians. Até aqui, são duas vitórias e um empate, sem nenhum gol sofrido.

— Tenho trabalhado tudo que você pode imaginar, mesmo com pouco tempo. Muito vídeo. Priorizamos a parte defensiva e, aos poucos, colocamos as ideias, aproximação. Hoje vimos mais isso. Mexemos um pouco na bola parada, embora eles tivessem um repertório muito bom. Estou aproveitando os bons trabalhos de Dorival e Ramon — disse Diniz.

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— É um time que tem muita fome, sede de vencer, aproveitar coisas novas. Esse tem sido um ponto positivo. E tenho muita vontade também de me comunicar, criar relações com os jogadores de maneira rápida — seguiu.

Fernando Diniz também falou sobre o impacto da Neo Química Arena nos jogos do Corinthians. No clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, uma imagem do treinador emocionado ao chegar ao estádio viralizou nas redes sociais.

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— Meu sorriso já diz, né. É muito melhor estar desse lado. Torcida diferente, a energia é diferente e temos que nos apropriar disso cada vez mais. Que essa simbiose seja cada vez mais profunda e que a gente represente o torcedor corintiano. São coisas que pregamos na nossa vida o tempo todo. Para mim é um motivo de muita alegria estar no Corinthians. Estou muito feliz, me sinto muito parte disso tudo. Sou oriundo da zona leste, nasci aqui. Sei bastante o que é a região, da história do clube e, para mim, é muito gratificante, emocionante estar aqui. Contra o Palmeiras, me emocionei antes do jogo. É muito bom estar aqui — completou.

Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E ao menos nesta segunda rodada, já que chegou a seis pontos, com seis gols marcados e nenhum sofrido. Nesta quinta-feira (16), Peñarol, do Uruguai, e Platense, da Argentina, se enfrentam, mas o máximo que podem alcançar é quatro pontos.

Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O que vem pela frente?

Agora, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (18), às 20h, a equipe de Fernando Diniz enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 12ª rodada. Já na Libertadores, o próximo duelo será no dia 30 de abril, contra o Peñarol, novamente na Neo Química Arena.

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