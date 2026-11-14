André, do Corinthians, tem atuação discreta em derrota da Seleção

Revelado pelas categorias de base do Corinthians, André estreou como titular da Seleção Brasileira na derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado na manhã deste sábado (14), no Estádio Nacional de Singapura.

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André permaneceu em campo por 58 minutos, até ser substituído por Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. Durante a partida, o corintiano acertou uma finalização no alvo e completou dez dos 13 passes que tentou, com 77% de aproveitamento.

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A derrota para o Japão marcou a estreia do volante com a camisa da Seleção Brasileira. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (17), quando enfrenta Singapura, no último compromisso desta Data Fifa.

Por causa do deslocamento da Ásia para o Brasil, André será desfalque do Corinthians no confronto com o Botafogo, na Neo Química Arena. Com 37 pontos, o Timão ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, a primeira dentro da zona de rebaixamento, um ponto atrás do Internacional, primeiro clube fora do Z-4.

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Como foi Brasil 2 x 3 Japão

Primeiro tempo com apagão defensivo e golaço de Vini Jr

Sem Rayan, que se lesionara no treino da véspera, o técnico Carlo Ancelotti optou por colocar André Luiz formando o meio-campo com Andrey Santos e Bruno Guimarães. O meia do Corinthians demonstrou força e personalidade, apareceu também no ataque e teve uma grande chance em chute de fora da área, aos 44 minutos.

Mas, no geral, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo ruim. O time sofreu um apagão defensivo e sofreu dois gols em contra-ataques antes dos 20; Kubo abriu o marcador aos 15, e Nakamura ampliou aos 19, ambos em contra-ataques. Mas Vini Jr, que vinha mais uma vez apagado, descontou com um golaço em chute de fora da área aos 32, o que fez o Brasil ganhar corpo e fustigar o Japão até o fim do primeiro tempo.

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Seleção melhora no segundo tempo, Vini busca o empate, mas Japão marca no fim

O Brasil voltou mais organizado para o segundo tempo. O time parou de errar defensivamente, mas seguiu sem criatividade no meio-campo e criando poucas chances ofensivas.

Carlo Ancelotti fez as primeiras a partir dos 12, com Alisson Santana, Marlon Gomes e Jonathan Jesus. Dez minutos depois, foi a vez de Endrick entrar. A partir daí, a Seleção melhorou e passou a ameaçar o gol de Suzuki. Aos 30, Bruno Guimarães cobrou escanteio pela esquerda, Vini Jr recebeu do bico esquerdo da área e chutou sem chances no lado oposto, empatando o placar. Mas, aos 46, quando o Brasil parecia que iria virar, Sakamoto aproveitou chute da entrada da área para definir o placar.