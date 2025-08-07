menu hamburguer
Corinthians encaminha contratação de Vitinho; veja detalhes

Jogador fará exames nesta quinta-feira (7)

imagem cameraVitinho está perto de ser anunciado pelo Timão (Foto: Reprodução/Instagram/Vittinho)
Ulisses Lopresti
Dia 07/08/2025
14:45
O Corinthians está perto de anunciar a contratação do atacante Vitinho, de 31 anos. O jogador realiza exames médicos nesta quinta-feira (7), última etapa antes da oficialização do acordo. Livre no mercado desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, a tendência é que ele chegue sem custos ao clube.

A informação foi publicada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. Parte dos exames aconteceram em uma clínica na capital paulista, e a outra no CT Dr. Joaquim Grava. Sob risco de transfer ban, o Corinthians corre para concretizar a contratação de Vitinho.

O CAS (Corte Arbitral do Esporte) determinou que o Corinthians precisa pagar 6,1 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões) ao Santos Laguna, do México, até a próxima segunda-feira (11), referente à contratação de Félix Torres, caso contrário, o clube sofrerá um transfer ban.

A diretoria e comissão do Corinthians entendem que é necessário se reforçar nesta janela de transferências, e a prioridade é por um atacante que atue pelos lados. Desde o início da janela, em junho, o Timão manteve conversas com Biel, que acertou com o Atlético Mineiro, e Victor Sá, que atua no Krasnodar, da Rússia.

Atacante está perto de ser anunciado como novo reforço do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram/Vittinho)

Conheça o jogador

Vitinho está livre no mercado desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Revelado pelo Botafogo, o jogador coleciona passagens por CSKA, da Rússia, Internacional e Flamengo. A mais duradoura foi no rubro-negro carioca.

No período, disputou 212 partidas, marcou 29 gols e deu 33 assistências. Apesar de oscilar em alguns momentos, foi peça importante no elenco multicampeão do Flamengo entre 2018 e 2022, com destaque para a temporada de 2019, quando participou de conquistas como a Libertadores e o Brasileirão.

