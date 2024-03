Venda de Moscardo impulsiona superávit do Corinthians em janeiro

(Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 17:47 • São Paulo (SP)

Com superavit de R$ 62,7 milhões, o Corinthians divulgou o balancete financeiro referente a janeiro de 2024, primeiro mês de Augusto Melo na presidência do clube. O documento foi analisado por uma auditoria externa e recebeu aprovação dos órgãos internos do Timão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Corinthians

Apenas na venda dos direitos econômicos de jogadores, o Corinthians faturou R$108,18 milhões. O valor foi impulsionado pela transferência de Gabriel Moscardo ao PSG por 20 milhões de euros, cerca de R$ 100 milhões. O volante foi emprestado ao Timão até junho para concluir recuperação de lesão antes de ir ao clube francês.

Timão fechou o primeiro mês de 2024 com superávit (Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)

Mesmo com superávit financeiro, as dívidas do Timão seguem alarmantes. De acordo com o balancete de janeiro, a dívida do clube está em R$ 910,3 milhões. O valor citado não inclui o financiamento relacionado à Neo Química Arena.

➡️ Combinadona Lance! Betting! Fature mais de R$1300 com os clássicos da Copa do Nordeste!

VEJA AS RECEITAS DO CORINTHIANS NO FUTEBOL EM JANEIRO DE 2024

R$ 108,1 milhões com repasses de direitos federativos

R$ 21, 9 milhões em direitos de transmissão de TV

R$ 18,0 milhões em patrocínios e publicidades

R$ 7,3 milhões em arrecadações de jogos

R$ 6,6 milhões em premiações, Fiel Torcedor e loterias

VEJA AS DESPESA DO CORINTHIANS NO FUTEBOL EM JANEIRO DE 2024

R$ 25,5 milhões em vendas e aquisição de atletas

R$ 17,9 milhões em pessoal

R$ 12,0 milhões em serviços de terceiros

R$ 8,8 milhões em gerais e administrativos

R$ 6,0 milhões em amortizações de direitos; R$ 2,4 milhões em futebol.

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos do Timão na Sul-Americana