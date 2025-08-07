André Rizek exalta vitória do Corinthians sobre o Palmeiras: ‘Campeão do Derby’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, na última quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado garantiu a classificação do Alvinegro, diante do principal rival, para a próxima fase do torneio nacional. Ao analisar o cenário, o jornalista André Rizek enalteceu o triunfo do Timão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em um vídeo publicado pelo site "Ge", o comunicador comparou o atual momento dos dois clubes. Rizek apontou para um contraste grande entre os dois rivais e colocou o Palmeiras em um fase superior. Apesar disso, o Corinthians conseguiu dar uma grande felicidade a própria torcida.

- Em um momento muito delicado da história corintiana, esse time conseguiu dar uma conquista importante para a torcida. O troféu de "Campeão do Derby". E não é um troféu qualquer, porque a balança está muito desequilibrada nesse momento. O Palmeiras vive a era mais vitoriosa do clube. Enquanto o Corinthians está em um momento delicado - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Dando vexame nas competições internacionais, em um ano que não apontava grandes alegrias, mas vai lá e vence o rival. Não só na Copa do Brasil, mas também na final do Estadual. Vencer um estadual, por si só, é pouco, mas em cima do Palmeiras, somado a esse resultado da Copa do Brasil, já faz 2025 um ano de muita alegria para o torcedor corintiano - concluiu.

Corinthians x Palmeiras

A classificação do Timão começou a ser construída no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Neo Química Arena, o atacante Memphis Depay foi deciso e marcou o gol da vitória alvinegra, dando assim, uma vantagem do empate para a segunda partida.

continua após a publicidade

No Allianz Parque, Aníbal Moreno foi expulso logo no início do jogo. O cronômetro marcava 13 minutos do primeiro tempo, quando o volante do Palmeiras acertou uma cabeçada em José Martínez. Com um a mais, o Corinthians dominou o confronto e venceu novamente o rival, desta vez por 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique.

Agora, o Timão espera o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil para saber quem irá enfrentar nas quartas de final. Até o momento, Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo e Bahia são os clubes já classificados.