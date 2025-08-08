Entenda como será a votação que decide o futuro de Augusto Melo no Corinthians

No próximo sábado (9), o Parque São Jorge, sede social do Corinthians, será palco da assembleia-geral dos associados que decidirá se confirma ou não o impeachment de Augusto Melo. O dirigente está afastado da presidência desde 26 de maio, quando o Conselho Deliberativo aprovou o processo por 176 votos a favor e 57 contrários.

A reunião dos associados foi convocada por Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Se a maioria aprovar o impeachment, Augusto Melo será afastado de forma definitiva e novas eleições indiretas serão convocadas. Caso contrário, ele retornará imediatamente ao cargo.

Entretanto, nem todos os associados estão aptos a participar da votação. Segundo a Comissão Eleitoral, só poderão votar aqueles com mais de 18 anos, ao menos cinco anos de associação e mensalidades em dia.

Atualmente, cerca de 10 mil sócios estão aptos a votar. No entanto, a expectativa é de que apenas entre 2 mil e 3 mil participem. O clube ficará aberto durante todo o dia para atividades de lazer, inclusive para associados que optarem pelo “day use”, modalidade paga que permite utilizar a estrutura ao longo do dia.

A votação acontecerá no Ginásio Wlamir Marques, entre 9h às 17h, e os sócios votarão com cédulas de papel. A contagem começa após o término do horário previsto para o pleito.

Assembleia de sócios irá ratificar, ou não, o impeachment de Augusto Melo(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Processo de impeachment

Augusto Melo está afastado do cargo desde o dia 26 de maio. O pedido votado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians apontava irregularidades durante o patrocínio da Vai de Bet com o clube entre janeiro e junho do ano passado. Osmar Stábile é o presidente interino do Timão.

Após investigação da Polícia Civil, Augusto Melo se tornou réu por furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além do ex-presidente, outros dois ex-diretores também foram indiciados: Marcelo Mariano, que cuidava da parte administrativa, e Sergio Moura, que atuava no marketing.