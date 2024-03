Santos usará estádio do Corinthians para alavancar lucro, mas terá obstáculo

Santos e Bragantino decidem vaga na Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Rafael Oliva)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que o duelo entre Santos e RB Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista, será disputada na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

➡️ Pra faturar! Aposte R$200 na Lance! Betting e ganhe R$350 se o Brasil empatar ou vencer a Inglaterra

Com isso, o Peixe terá a oportunidade de levar mais de 40 mil torcedores ao estádio e alavancar as receitas com bilheteria, uma vez que a Vila Belmiro suporta menos de 20 mil espectadores.

No entanto, a diretoria do Peixe terá que dividir o total do lucro com o Massa Bruta, já que a vaga será disputada em partida única. Ademais, o Santos terá que arcar com os custos operacionais da Arena, que estão avaliados em cerca de 1 milhão de reais.

O Alvinegro Praiano deve anunciar ainda nesta quinta-feira (21) as informações sobre vendas de ingresso para a partida. A tendência é que a carga seja liberada ao poucos, assim como no duelo diante do São Bernardo, realizada no Morumbis.

A equipe comandada por Fábio Carille encara o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (27), às 20h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão