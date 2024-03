Ex-diretora do Corinthians assume cargo na Seleção Brasileira

Profissional deixa o Corinthians após nove temporada (Foto: Leandro Lopes/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 17:12 • São Paulo (SP)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (20), Cris Gambaré como nova coordenadora técnica da Seleção Feminina. A profissional será responsável tanto pelas categorias de base como pela equipe principal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Diretoria de futebol da equipe feminina do Corinthians nas últimas nove temporada, Gambaré voltará a trabalhar com Arthur Elias, ex-treinador das "Brabas" e atual comandante da Seleção.

- Estou lisonjeada em construir essa nova base e realmente trazer o melhor para o Brasil. É a garantia de que o futebol feminino veio para ficar e com apoio. Saio de uma grande instituição para entrar em outra, sabendo que vou ter grandes pessoas ao lado, grandes parceiros para que a gente siga rumo a um único objetivo que é elevar o nome da Seleção Brasileira Feminina e realmente fazer o melhor trabalho na modalidade dentro do nosso país - afirmou a profissional.

CONFIRA DETALHES DA TRAJETÓRIA DE CRIS GAMBARÉ

Antes de assumir o cargo de diretora no Corinthians, Cris Gambaré foi conselheira do clube por 11 anos. Em 2018, após a ruptura do contrato entre a equipe do Parque São Jorge com o Osasco Audax, a profissional foi realocada para o setor e estruturou a modalidade no Alvinegro.

Durante seu período como gestora, o Corinthians Feminino conquistou cinco vezes o Brasileirão (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), as três edições da Supercopa que disputou, quatro Libertadores (2017, 2019, 2021 e 2023, além de cinco Paulistões.

Cris Gambaré, ex-diretora de futebol do Corinthians (Bruno Teixeira/Ag.Corinthians)