Corinthians confirma lesões de Carrillo e Memphis; veja detalhes

Jogadores saíram lesionados no Derby

imagem cameraJogadores saíram lesionados no duelo contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 07/08/2025
18:10
O Corinthians divulgou detalhes das lesões de Memphis e Carrillo. Os jogadores saíram com dores e tiveram que ser substituídos na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.

➡️Dorival reforça espírito ‘copeiro’ e ganha respaldo no Corinthians

Os jogadores foram submetidos a exames nesta quinta-feira (7). Carrillo foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias. O caso é complexo e ainda não há previsão para retorno. O peruano saiu lesionado no segundo tempo, após dividida com Giay, lateral do Palmeiras. Breno Bidon entrou em seu lugar.

Memphis sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e já iniciou o trabalho de recuperação com o departamento de fisioterapia. O clube alvinegro ainda não informou o prazo de retorno do holandês.

O camisa 10 do Corinthians deixou o gramado ainda no primeiro tempo. Memphis caiu sozinho e pediu substituição. O holandês saiu para a entrada de Romero.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto também saiu com dores no segundo tempo. O jogador precisou ser carregado por Michael, zagueiro do Palmeiras, e não conseguia sequer andar no final da partida no Allianz Parque. O Corinthians não atualizou seu estado físico, mas a impressão nos bastidores é que não foi uma lesão séria.

Carrillo sofreu lesão na partida cotra o Palmeiras, pela Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

Classificado na Copa do Brasil, o Corinthians ainda não sabe quem será o seu adversário nas quartas de final da competição. O sorteio será realizado na terça-feira (12), na sede da CBF. Antes disso, o Timão enfrenta o Juventude na segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), em Caxias do Sul, pelo Brasileirão

