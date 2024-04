Cássio, goleiro do Corinthians (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians teve pelo menos dois casos a lidar internamente nos últimos dias: os do goleiro Cássio e do zagueiro Raul Gustavo.

Após a derrota para o Argentino Juniors, pela Sul-Americana, Cássio concedeu entrevistas descontente com as críticas e cogitou sair do Corinthians. O ídolo teve conversas francas com o diretor Fabinho Soldado, que reforçou apoio ao goleiro.

- Desde a Argentina conversamos sobre esse tema, ajudando o ser humano. Conversamos com ele internamente e ele está aí, foi para o jogo. A opção de colocar ele ou não é do treinador. Esperamos contar com ele. Além do grande ídolo, mostra uma hombridade muito grande, passou muita confiança no vestiário para o Carlos Miguel. Ressaltar a importância e agora é continuar trabalhando - contou Fabinho Soldado, após vitória do Corinthians sobre o Fluminense, no domingo (28). Na partida, Cássio foi reserva de Carlos Miguel.

Sobre Raul Gustavo, o executivo do Corinthians também teve conversas e advertiu o jogador. O zagueiro foi expulso contra o Argentino Juniors após agressão ao bandeirinha. Clique aqui e veja o vídeo do lance.

- Conversamos, são atos que precisam ser tratados. Isso acontece, fui atleta, sei que a gente comete erros. É um menino trabalhador, mas conversei com ele particularmente, foi advertido para que isso não volte a acontecer. Menino espetacular que vai nos ajudar muito - revelou Fabinho Soldado.

O Corinthians enfrenta o América-RN, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (1).

