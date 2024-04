Cássio desabafou sobre momento do Corinthians (Foto: Fotobairesarg/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 00:07 • São Paulo (SP)

Cássio voltou a ser criticado por falhar na derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors, nesta terça-feira (23), pela Sul-Americana, e desabafou sobre sua situação no clube. O goleiro, inclusive, falou em deixar o Timão.

Ele deixou claro que está cansado de ser considerado um dos principais culpados pelo momento ruim da equipe treinada por António Oliveira. Cássio não se eximiu das falhas, mas afirmou que a cobrança passou dos limites.

- A cobrança faz parte. Mas passam dos limites das coisas, da falta de respeito. Esse ano saíram um monte de jogadores, mais velhos. Eu fiquei, um dos mais velhos, sabia que a cobrança seria grande. Errei em alguns gols? Errei sim. Mas é isso, tudo de errado do Corinthians parece que é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo. Se eu sou o culpado, de repente é melhor eu sair e seguir meu caminho - disse, em entrevista à Espn.

Cássio quer que o início de temporada ruim do Corinthians sirva de aprendizado para a temporada e explicou que, para ele, também está difícil a situação atual. O goleiro também reforçou o cansaço de ser considerado o culpado pelo momento delicado do Timão.

- Eu vou estar aí, sou o capitão do time. Não me eximo de erros. O treinador e o presidente decidem, se eu tiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando… Para mim está muito difícil também. Na verdade, tudo de mal que acontece com o Corinthians sempre sobra para mim. Time não faz gol, é culpa do Cássio. Time não joga bem, é culpa do Cássio. Tenho humildade em saber quando eu erro. É um momento difícil. Tem muita coisa pela frente, esse começo de temporada tem que servir de aprendizado. Estamos nessa situação e temos que tentar sair - concluiu.

Cássio falou em deixar o Corinthians (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

O Corinthians, de Cássio, perdeu a liderança do grupo na Sul-Americana, após a derrota por 1 a 0 para os reservas do Argentinos Juniors. Agora, o Timão jogará no domingo (28), contra o Fluminense.