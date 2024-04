Raul Gustavo discute com o bandeira (Foto: MARCOS BRINDICCI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 23:27 • São Paulo (SP)

O Corinthians e o zagueiro Raul Gustavo viveram uma noite para esquecer diante do Argentinos Juniors, pela terceira rodada da Sul-Americana. O defensor acabou expulso quando o time perdia por 1 a 0, no segundo tempo.

O motivo da expulsão de Raul Gustavo no jogo do Corinthians foi inusitado: uma agressão ao bandeira.

Raul Gustavo foi expulso em jogo do Corinthians por agressão a assistente (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

No lance em questão, o zagueiro disputava jogada com o atacante Perello, na lateral do campo. Ele acabou empurrado pelo adversário e se chocou com a placa de publicidade.

Raul Gustavo levantou e tentou discutir com Perello, mas o assistente interrompeu o ato do zagueiro do Corinthians. Com isso, o jogador empurrou o bandeira e deixou o braço em seu rosto.

Prontamente o árbitro chileno Piero Maza correu em direção aos envolvidos e apresentou cartão vermelho direto ao zagueiro do Timão. Nas imagens, foi possível perceber que o bandeira apontava em direção a Raul Gustavo denunciando a atitude.

O QUE VEM POR AÍ?

Após a partida pela Sul-Americana o Timão voltará a jogar no domingo (28), contra o Fluminense, pela quarta rodada do Brasileirão. O confronto será na Neo Química Arena.

