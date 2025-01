Rubão é hostilizado antes da votação do impeachment no Corinthians; veja o vídeo

Rubão Gomes, ex-diretor de futebol do Corinthians na gestão de Augusto Melo, e conselheiro, foi hostilizado por membros dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Timão, antes da votação do impeachment do mandatário, que será realizada no Parque São Jorge, nesta segunda-feira (20).

Opositor de Augusto Melo, Rubão discutiu com a torcida organizada através das redes sociais no último final de semana. No sábado (18), o conselheiro criticou publicamente os Gaviões da Fiel, que assumiram posição favorável a Augusto Melo.

Os torcedores encontraram Rubão dentro do Parque São Jorge e discutiram com o dirigente. Cerca de seis torcedores se reuniram em volta do carro do conselheiro. A Polícia Militar de São Paulo teve que intervir. O vídeo foi divulgado pela torcida organizada.

Veja o vídeo

A briga entre Rubão e Gaviões da Fiel

Rubão, ex-diretor de futebol da gestão Augusto Melo e atual opositor, criticou a atuação da torcida organizada. O conselheiro usou as redes sociais para criticar o apoio Gaviões da Fiel para Augusto Melo e desafiou torcedores.

A mensagem dos Gaviões:

"Rubão, quando você se reuniu com os Gaviões prometeu apresentar provas. Até agora nada, estamos te esperando, A única coisa concreta que apresentou foi o elenco que contratou no primeiro semestre que quase nos levou ao rebaixamento. Fique tranquilo, queremos mesmo te encontrar"

Resposta de Rubão

"Vocês não são burros!! Eu estou esperando vocês!! Seu presidente, seu vice e o conselho sabe. Se vocês estão defendendo bandido o problema é de vocês. O conselho do Corinthians não vai abaixar a cabeça para vocês. Agora é a hora de saber quem está usando o Corinthians e quem está trabalhando por ele. Podem vir que estamos esperando vocês"

Trajetória de Rubão na gestão de Augusto Melo no Corinthians

O conselheiro foi fundamental na eleição de Augusto Melo, no final de 2023. Rubão Gomes foi diretor de futebol no início da gestão e ficou conhecido por dizer que 'a farra acabou', indicando que os rivais do Corinthians teriam dificuldades com o Timão em 2024.

O clube alvinegro foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, e após problemas internos, Rubão Gomes foi demitido em maio do ano passado. O conselheiro se tornou um opositor de Augusto Melo.