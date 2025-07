Veja a provável escalação do Corinthians para o duelo contra o São Paulo

O Corinthians finalizou a preparação para o clássico contra o São Paulo, neste sábado (19), às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior terá um problema para escalar a equipe no Morumbis: Matheuzinho está fora por suspensão.

O dono da lateral direita recebeu cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará. A tendência é que o técnico do Corinthians escale Léo Maná ou Félix Torres para a posição. O primeiro é lateral de origem, mas Dorival Júnior já utilizou o equatoriano improvisado no setor.

Por outro lado, Dorival Júnior terá um reforço para o sistema defensivo. Gustavo Henrique ficou fora do jogo contra o Ceará por controle de carga, e deve ficar à disposição do treinador para o clássico contra o São Paulo. André Ramalho e Cacá formaram a dupla titular no duelo contra os cearenses.

No ataque, o Corinthians contará com os retornos de Memphis e Romero, que cumpriram suspensão na partida contra o Ceará. Na ausência da dupla, Talles Magno e Gui Negão formaram o setor ofensivo do Timão. Já Yuri Alberto, em recuperação de uma fratura na região lombar, treinou com o grupo, mas a comissão técnica adota cautela e planeja tê-lo 100% para o clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 30.

Maycon também será desfalque. O jogador sentiu dores contra o Ceará e ficará fora do confronto contra o São Paulo. O lateral-esquerdo Hugo passou por uma cirurgia de hérnia inguinal e segue se recuperando.

O Corinthians deve iniciar o clássico com: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Mana), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Romero.

Memphis deve ser titular do Corinthians contra o São Paulo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo

O Timão volta a entrar em campo no próximo sábado (19), às 21h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis. Será o segundo jogo consecutivo fora de casa no Brasileirão. A vitória sobre o Ceará foi a primeira do clube alvinegro como visitante na competição nacional.