Corinthians acerta contrato profissional com trio da base e fixa multa milionária

Três promessas da base do Corinthians assinaram o seu primeiro contrato profissional com o clube alvinegro: o goleiro Gustavo Milani, o lateral-direito Cauã Souza e o meia Rafael Guarnieri tiveram seus vínculos registrados no Boletim Informativo Diário (BID).

Todos os contratos vão até junho de 2028, o prazo máximo permitido pela Fifa para jogadores menores de idade. As multas rescisórias estão fixadas em 50 milhões de euros (cerca de R$ 324,6 milhões) para transferências ao exterior.

O goleiro Gustavo Milani, de 16 anos, é apontado como uma das maiores promessas da base do Corinthians. O jogador chegou a integrar os treinamentos da equipe profissional no início deste ano e fez 11 jogos pela equipe sub-17 na temporada.

Os outros dois jogadores têm sido opções de Raphael Lauruccia na categoria. Rafael Guarnieri disputou 13 partidas, três delas como titular. Já Cauã atuou em 19 jogos, sendo titular em dez, e disputa posição com Kaio Vinicius.

Gustavo Milani é considerado uma das promessas do Corinthians.

Mudanças na base

Os novos contratos foram registrados na última segunda-feira (14). As renovações ocorrem em meio ao processo do Corinthians de reduzir a folha salarial das categorias de base. A gestão de Augusto Melo ficou marcada pela contratação de um grande número de atletas para o setor, mais de 80 no total.

A diretoria de Osmar Stábile nomeou Nenê do Posto para chefiar as categorias de base. Os jogadores seguem em ação pela equipe sub-17. O Corinthians ocupa a quarta colocação no Brasileirão da categoria e está se classificando para a segunda fase do torneio. O próximo jogo foi na terça-feira (22), às 15h (de Brasília), contra o Athletico Paranaense, no CT do Caju.