Atraso do Corinthians gera risco de transfer ban e provoca reação do Cuiabá

O Corinthians atrasou o pagamento da primeira parcela de um acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e corre contra o tempo para evitar um transfer ban, que impede a inscrição de ovos jogadores. O prazo para a quitação era a quinta-feira (17).

A primeira parcela custa aproximadamente R$ 4,2 milhões. O plano de pagamento do Corinthians foi homologado em abril e visa quitar um débito total de R$ 76 milhões com clubes e jogadores. O clube alvinegro ainda tem cinco dias corridos para acertar a pendência.

A diretoria do Corinthians busca antecipar valores para quitar o valor da parcela. Na segunda-feira (14), o conselho de orientação do clube (CORI) aprovou a antecipação de R$ 30 milhões do contrato com a LFU. Além disso, em agosto, o Timão deve receber a primeira parcela das luvas da renovação com a Nike, avaliada em R$ 50 milhões.

O CNRD prevê que em caso de reiterados atrasos, o Corinthians pode sofrer um transfer ban por pelo menos seis meses, sem possibilidade de suspensão mesmo em caso de regularização durante esse período.

Provocação do Cuiabá

Na quinta-feira (17), o Cuiabá usou as redes sociais para provocar o Corinthians pela falta de pagamento à CNRD. O clube é o maior credor do clube alvinegro no plano e precisa receber cerca de R$ 18 milhões a receber.

— Faltam 3 horas e 54 minutos para o fim do dia 17 de julho e até agora NADA. Estamos aguardando… Já faz mais de 365 dias que estamos aguardando — escreveu o clube no X, no antigo Twitter.

O Alvinegro contratou o jogador em janeiro do ano passado em um acordo que estipulava o pagamento de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,4 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos.