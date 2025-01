Conselho do Corinthians suspende votação do impeachment para a próxima semana

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians suspendeu a votação do impeachment de Augusto Melo da presidência do clube, marcada para essa segunda-feira (20). O órgão chegou a aprovar o rito de admissibilidade, que aprovava o pleito, mas a sessão foi cancelada por volta das 23h40.

O pleito deverá ser retomada na próxima semana, ainda sem data definida. A decisão foi baseada no artigo 85 do estatuto do clube, que diz:

"O CD poderá manter-se em sessão permanente, por motivo de relevância para os interesses do Corinthians desde que a metade mais um de seus componentes presentes o aprove"

Votação para definir impeachment de Augusto Melo foi adiada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

(Em atualização...)