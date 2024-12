Ronaldo elogia vaquinha do Corinthians e brinca sobre dívida

Ronaldo Fenômeno elogiou a iniciativa da torcida do Corinthians, liderada pela Gaviões da Fiel, que criou uma vaquinha para ajudar na quitação da Neo Química Arena por meio de doações via Pix.

Durante a cerimônia de sorteio do Mundial de Clubes da próxima temporada, Ronaldo comentou sobre a possibilidade de contribuir pessoalmente.

Ronaldo falou sobre a vaquinha da torcida do Corinthians para pagar a Arena (Foto: Thiago Braga/Lance!)

— Eu tenho [dinheiro] para receber lá. Vou conversar com alguém, posso até abrir mão de alguma coisa — disse o Fenômeno, aos risos.

Embora tenha elogiado a mobilização dos torcedores, o pentacampeão do mundo reforçou que um clube com a grandeza do Corinthians não deveria depender de ações como essa.

— Essa iniciativa é incrível, para você ver o envolvimento da torcida do Corinthians, isso é maravilhoso. Acho que não deveria precisar disso. O Corinthians é tão enorme, deveria ser um clube autossustentável, resolver seus problemas financeiros e olhar para frente. A torcida do Corinthians merece isso — analisou o ex-jogador.

A campanha de arrecadação, que busca reduzir a dívida da arena inaugurada em 2014, já alcançou números expressivos. Conforme as últimas atualizações, os torcedores corinthianos contribuíram com um total de R$ 26,7 milhões.

No mês passado a Gaviões da Fiel lançou a campanha para quitar a dívida do estádio do Corinthians com a Caixa Econômica Federal. O objetivo é arrecadar R$ 700 milhões para ajudar o Corinthians a pagar o débito referente ao estádio. As doações são feitas através do site doearenacorinthians.com.br.

A plataforma oferece cinco opções de doação, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. No site é possível acompanhar quanto foi arrecadado em tempo real.

Os Gaviões da Fiel pretendem arrecadar o valor em até seis meses, tempo de duração máxima da campanha. Caso a meta seja atingida antes do prazo, a vaquinha será interrompida. A Neo Química Arena foi construída em 2014 para a Copa do Mundo.