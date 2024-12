Corinthians revela valores de dívidas com ex-jogadores campeões pelo clube

O Corinthians detalhou suas dívidas com empresários, jogadores, fornecedores e parceiros comerciais em uma lista enviada à Justiça de São Paulo. O documento faz parte do pedido do clube para entrar no Regime Centralizado de Execuções (RCE), uma espécie de recuperação judicial que organiza uma "fila" de pagamentos aos credores.

Ao todo, as dívidas totais com os credores somam R$ 379 milhões. Deste valor, constam débitos com jogadores que fizeram história no passado recente do Corinthians, como Gil, Renato Augusto, Fábio Santos e, até mesmo, um dos maiores ídolos do clube, Cássio.

Os valores correspondem a pendências não pagas enquanto os jogadores defendiam o clube, como os direitos de imagem, a parte do salário dos atletas que não é registrada na carteira de trabalho. Muitas dessas dívidas foram feitas antes mesmo de Augusto Melo presidir o clube, no começo deste ano.

Na lista, há jogadores que defenderam o clube há mais de uma década, como André Santos. O lateral jogou no Corinthians entre 2008 e 2009 e fez parte do time que conquistou os títulos da Série B, Copa do Brasil e Campeonato Paulista

Ao todo, a dívida apresentada no documento com os atletas que conquistaram títulos no clube gira em torno de R$ 25,78 milhões. A proposta do Corinthians é quitar essas pendências por meio de um plano financeiro que impeça novos bloqueios judiciais e, assim, ter mais fôlego para lidar com a crise financeira.

Cássio é um dos jogadores que tem valores a receber do Clube alvinegro (Foto: Dante Fernandez/AFP)

Veja as dívidas do Corinthians com jogadores históricos