Ramón Díaz revela o seu principal objetivo no Corinthians

O Corinthians está classificado para a próxima Libertadores. Nesta quarta-feira (4), o Cruzeiro foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, no Mineirão, e não pode alcançar mais o Timão na tabela. Ramón Díaz, treinador do Timão, fecha o ano com prestígio após o feito.

O técnico assumiu o Timão quando o clube ocupava a 18ª rodada no torneio, em julho deste ano. Após um semestre, o Corinthians está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro e matematicamente classificado para a próxima Libertadores.

Após a vitória por 3 a 0 contra o Bahia, na terça-feira (3), Ramón Díaz exaltou o feito da equipe. Com oito vitórias seguidas na competição, o técnico argentino afirmou que o Timão teve problemas fora de campo, mas teve personalidade para alcançar a vaga na competição internacional.

— Este é um clube que precisa lutar na parte de cima, não pelo rebaixamento como fizemos. Estiveram muito bem, tiveram muita personalidade, muito trabalho, todo mundo trabalhou. Não se esqueçam que tivemos muitos problemas de fora, muitos, muitos problemas de fora que atingiram a todos, a vocês, nós, os dirigentes, a todo mundo, não se esqueçam disto. Foi tudo a base de trabalho, personalidade, criatividade, de grupo, essa é a única forma que conheço - disse Ramón Díaz no vestiário da Neo Química Arena.

O Corinthians flertou com o perigo de ter um calendário sem Copa do Brasil e Libertadores no próximo ano devido ao mau resultado no Campeonato Paulista desta temporada. Com a classificação, o Timão disputará as duas copas em 2025.

Na terça-feira (3), Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, assegurou que Ramón Díaz será mantido no cargo para a próxima temporada. No vestiário, o treinador argentino afirmou que o objetivo é a conquista da Libertadores em 2025.

— Muito obrigado a todos, o clube precisa estar agradecido aos jogadores porque vocês são os protagonistas. Alguns jogaram mais, outros menos, mas a competição vai seguir existindo, para sermos melhores. Com este clube precisamos ganhar uma copa, uma Libertadores, estamos aqui com esse objetivo - disse o treinador

Corinthians disputará a Libertadores na próxima temporada (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Próximo jogo

Com o dever cumprido, o Timão entra em campo no próximo domingo (8), contra o Grêmio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.