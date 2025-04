Romero avalia expulsão de Félix Torres na vitória do Corinthians

O Corinthians venceu seu primeiro jogo nesta edição da Sul-Americana. Nesta quinta-feira (24), o Timão atuou com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, quando Félix Torres foi expulso, mas superou o Racing por 1 a 0, na Neo Química Arena. Romero marcou o gol da vitória alvinegra.

O argentino celebrou a vitória do Timão, classificando como "importante" e "do jeito do Corinthians". Romero avaliou ainda a expulsão e disse que dificultou o jogo.

- A gente precisava ganhar hoje. Uma vitória, como você fala, importante, né? A gente deixou pontos aqui no jogo contra o Huracán. Na Colômbia, a gente não conseguiu a vitória. Hoje, a gente precisava ganhar. Era uma obrigação, de qualquer jeito, como a gente fala, né? E hoje foi no jeito do Corinthians. A gente pensou. dificultou muito a expulsão, mas a gente lutou para levar esses três pontos, que vão ajudar muito pra subir na tabela.

Como foi o jogo do Corinthians?

O torcedor do Timão que esperava vida fácil contra o lanterna do Grupo C da Sul-Americana se surpreendeu logo no início da partida. Em menos de 15 minutos, o Racing marcou com Ramírez após chute forte da entrada área. O árbitro revisou o lance no VAR, viu toque na mão do atacante e anulou o gol. Poucos minutos depois, a ferramenta foi utilizada para expulsar Félix Torres, que deu um carrinho violento em Espinoza.

Com um jogador a menos, Orlando Ribeiro recuou Raniele para a primeira linha de defesa, e o Timão sofria para criar chances no ataque. O caminho do Timão era através dos lançamentos, e em um deles, Romero finalizou e a bola passou perto do travessão.

O Corinthians abusou da ligação direta até o relógio chegar na casa dos 30 minutos, quando a equipe se reorganizou. Com Memphis na criação, o Timão retomou a posse de bola, e cercou a área adversário. A melhor chance alvinegra foi em voleio de Yuri Alberto, após cruzamento de Matheuzinho, mas a bola passou raspando o travessão.

O Timão voltou pressionando o Racing no segundo tempo. Aos nove minutos, Memphis cobrou escanteio, Gustavo Henrique disputou no alto com a defesa adversária e a bola sobrou para Romero finalizar, dentro da pequena área, e inaugurar o placar.

O árbitro anulou o gol ao apontar que a bola saiu na cobrança de escanteio, mas após análise do VAR, voltou atrás na marcação. Em vantagem no placar, o Timão voltou a ter dificuldades para criar, e consequentemente, matar o confronto.

Em uma das chegadas do Racing, Cairus finalizou de fora da área e Hugo Souza foi buscar no ângulo para salvar o Corinthians. O Timão suou para segurar a vantagem, sofreu com chegadas do adversário, mas controlou o confronto e saiu com o resultado positivo na Neo Química Arena.