Público abaixo de 40 mil quebra marca expressiva do Corinthians em Itaquera

O confronto entre Corinthians e Racing, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, marcou o fim da sequência de 33 partidas consecutivas com mais de 40 mil torcedores na Neo Química Arena em partidas do Timão. Ao todo, o estádio recebeu 39.074 pessoas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A sequência com mais de 40 mil torcedores havia iniciado em julho do último ano, quando o Timão venceu o Criciúma por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, o Corinthians lutava contra o rebaixamento, e a sinergia com a Fiel ajudou a equipe a somar nove vitórias seguidas e conquistar uma vaga na Pré-Libertadores.

Nesta temporada, o Timão registrou os dois maiores recordes da Neo Química Arena. As duas partidas foram pelo Campeonato Paulista. Na fase de grupos, 42.965 torcedores assistiram a vitória alvinegra por 2 a 1 sobre o Santos. A marca foi quebrada na final da competição, o empate 0 a 0 contra o Palmeiras, quando o estádio recebeu 48.196 pessoas.

continua após a publicidade

(Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Empecilhos para a Fiel

No começo do jogo, as arquibancadas pareciam vazias. O horário da partida, que começou às 19h (de Brasília), além de uma chuva que assolou a cidade de São Paulo dificultou a chegada dos torcedores ao estádio.

Durante o primeiro tempo, a Neo Química Arena foi ficando cheia, mas não foi suficiente para manter a escrita. O público de 39.074 mil torcedores quebra uma marca histórica do Corinthians no estádio, inaugurado em 2014.

continua após a publicidade

Ainda assim, se for considerado a presença de pelo menos 30 mil torcedores na Neo Química Arena, o confronto contra o Racing foi o 54ª jogo do Timão com a casa cheia em Itaquera. O clube alvinegro volta a atuar no estádio no dia 3 de maio, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Antes