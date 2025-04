Reunião definirá futuro de Ramón Díaz no Corinthians

A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Fluminense pode ter sido o último jogo de Ramón Díaz no comando do clube alvinegro. Nesta quinta-feira (17), a diretoria do Timão irá se reunir para discutir sobre a manutenção do treinador no cargo.

Segundo noticiado pelo 'Meu Timão', a reunião, que acontece semanalmente entre membros da cúpula da diretoria, irá colocar a permanência da comissão técnica em pauta. Internamente, Ramón Díaz é contestado pelos resultados desta temporada.

Se por um lado conquistou o Campeonato Paulista e quebrou um jejum de seis anos sem título, no outro lado pesa as recentes derrotas da equipe no Brasileirão, para Palmeiras e Fluminense, além do revés contra o Huracán, na Sul-Americana.

O treinador foi muito contestado após a eliminação na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, mas se manteve no cargo pelos bons resultados no Paulistão, quando o clube eliminou o Santos na semifinal e o Palmeiras na decisão.

Uma das justificativas de quem defende a demissão é que uma mudança rápida de rota na temporada pode beneficiar o Corinthians nas disputas do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, torneios que o time ainda vai disputar neste ano.

Ramón Díaz pode deixar o cargo de treinador do Corinthians após derrota para o Fluminense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Início ruim de Brasileirão

O Corinthians ocupa a 13ª colocação na competição nacional. Após o título, o Timão conseguiu uma vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na Neo Química Arena, mas, por outro lado, colecionou tropeços contra Fluminense e Palmeiras.

O Derby é visto como uma gota d'água para o início da crise, pois a equipe não conseguiu apresentar um bom futebol e sofreu com muitas mudanças de jogadores na escalação.