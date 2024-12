Pogba pode impedir Corinthians de contratar mais estrangeiros para o Brasileirão

A Fiel sonha com a contratação de Pogba. Em dezembro, o meia francês declarou que jogaria de graça no Corinthians, durante entrevista do influenciador Luva de Pedreiro ao 'The Noite', do SBT. O clube alvinegro não assume oficialmente que negocia com o jogador francês, mas internamente, há quem defenda a negociação.

continua após a publicidade

Yuri Alberto revela pedido de Memphis para sua permanência no Corinthians

Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, apontou que a prioridade do Timão é a manutenção do elenco para a próxima temporada. Com todos os jogadores mantidos, a contratação de Pogba poderia ultrapassar o limite de atletas estrangeiros permitidos pelo regulamento do Campeonato Brasileiro.

Neste ano, o Campeonato Brasileiro passou a ter um limite de nove estrangeiros por equipe na competição. Anteriormente, eram permitidos apenas sete atletas. O Timão possui oito jogadores não nascidos no Brasil em seu elenco.

continua após a publicidade

Fiel sonha com a contratação de Pogba (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

Jogadores estrangeiros do Corinthians

Rodrigo Garro (Argentina) Romero (Paraguai) André Carrillo (Peru) Memphis (Holanda) Héctor Hernández (Espanha) José Martínez (Venezuela) Diego Palacios (Equador) Félix Torres (Equador)

Estratégia na gestão Augusto Melo

Com 31 anos, Paul Pogba está sem clube após ter rescindido contrato com a Juventus, da Itália, em novembro deste ano. O jogador cumpre suspensão por doping pelo uso de testosterona, substância proibida pela Wada (Agência Mundial Antidoping), e só pode voltar a atuar em março.

Na última janela de transferências, o Corinthians apostou em jogadores estrangeiros e contratou três atletas: José Martínez, Héctor Hernández e Memphis. A estratégia de buscar reforços na América do Sul, e ocasionalmente na Europa, tem sido uma forma adotada pelo Timão para a montagem do elenco

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com exceção de Romero, todos os outros sete estrangeiros foram contratados pelo Corinthians durante a gestão Augusto Melo, que começou em 2024. A chegada de Pogba pode obrigar ao Timão mudar a rota, e passar a buscar apenas reforços brasileiros.