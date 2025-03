Ju Ferreira explica saída do Corinthians para o Flamengo e sonha alto

Na janela de transferências, Ju Ferreira deixou o Corinthians para retornar ao Flamengo como um dos grandes reforços da temporada. Com passagem entre 2015 e 2019, a volante foi uma das peças importantes na conquista do Brasileirão Feminino 2026.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Ju Ferreira explicou sua saída do Timão e os motivos que a fizeram retornar ao Flamengo. A atleta confia no projeto que está sendo desenvolvido com a nova diretoria e vê uma evolução em relação ao período em que deixou o Rubro-Negro há seis anos.

- Eu chego mais madura aqui no Flamengo e isso é um ponto extremamente positivo. Quero contribuir com muita determinação, foco e dedicação. Temos um grande elenco e queremos colocar o clube no topo. Está sendo tudo mágico e eu estou muito feliz pelo retorno. Era um sonho voltar pra cá e, quando recebi a proposta, não pensei duas vezes. Aceitei pelo projeto e por tudo que o Flamengo vem fazendo no futebol feminino. Da minha saída pra cá, muita coisa mudou. Da quantidade de pessoas trabalhando exclusivamente pra modalidade à parte estrutural. É legal ver essa evolução.

Embora tenha deixado as atuais campeãs nacionais, Ju Ferreira sonha em conquistar títulos com o Flamengo em sua nova trajetória. A jogadora possui ambição e afirmou que tem a intenção de vencer novamente o Brasileirão Feminino.

- Pessoalmente falando, quero muito seguir vencendo. Essa é a minha mentalidade. O Brasileiro novamente, com certeza, porque automaticamente, teríamos a vaga na Libertadores. Um dos meus sonhos é poder disputar a Libertadores com o Manto Sagrado.

Neste domingo (9), Ju Ferreira pode fazer sua reestreia pelo Flamengo diante do Real Brasília, em jogo válido pelas quartas de final da Supercopa Feminina, às 16h (de Brasília). Caso avance, o Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (12).

Veja outras respostas de Ju Ferreira, do Flamengo

Seleção Brasileira

- Acredito que a Seleção Brasileira seja um reflexo de um grande trabalho feito no clube. Minha prioridade hoje é estar bem no Flamengo, quero ajudar muito o time. Obviamente, é um sonho, então, se essa oportunidade surgir, vou ficar extremamente grata.

Brasileirão de 2016

- Sim, sem sombra de dúvidas. Eu costumo dizer que só quem estava naquela conquista, sabe a sensação. Foi um dos títulos mais difíceis que já conquistei. O equilíbrio era enorme. Toda vez que lembro, abro um sorriso. Nosso elenco tinha grandes jogadoras de expressão e era forte demais.

Adaptação e relação com Cristiane

- Muito especial, né? Vivenciar esse dia a dia tem tornado a minha adaptação mais fácil. É uma atleta que dispensa comentários por todo legado e estar aqui com ela, no Flamengo, tem sido sensacional. A Cris é um fenômeno não só dentro de campo, mas fora também. É uma pessoa extraordinária.