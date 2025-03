Semifinal será decisiva para a permanência de Ramón Díaz no Corinthians

O Corinthians enfrenta o Santos neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. A partida vale vaga na decisão da competição estadual, mas, além disso, vai determinar o futuro de Ramón Díaz no clube alvinegro. O treinador foi contratado em julho do último ano e soma 50 partidas pelo Timão.

Ramón Díaz enfrenta o momento de maior turbulência à frente do clube alvinegro. Na quarta-feira (5), o Corinthians perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0, no Equador, e se complicou na luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Na coletiva, o técnico argentino evitou apontar erros táticos do time, criticou a postura da equipe e se escorou na boa campanha do ano passado para pedir um voto de confiança à equipe, declarações que desagradaram parte dos torcedores.

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Timão, emitiu uma nota nesta quinta-feira (6) rebatendo as falas de Ramón Díaz, cobrando um melhor desempenho do elenco alvinegro e afirmando que os resultados do passado não vão minimizar a derrota na competição continental.

— Treinador, chega de testes e desculpas, a temporada começou e, nesses três meses, ainda não corrigiu os problemas recorrentes e não apresentou um plano tático para o time. Reconhecemos os esforços para evitar o rebaixamento, mas o passado não ganha jogo. A Fiel Torcida exige um time à altura da nossa história — diz parte da nota da Gaviões da Fiel.

Incômodo

Internamente, interlocutores do clube alvinegro defendem a queda do treinador argentino em caso de eliminação para o Santos. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, tem respaldo da diretoria e sua opinião será determinante para a decisão.

A proximidade do jogo de volta da Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira (12), pode segurar Ramón Díaz mesmo em caso de derrota contra o Santos, mas momentaneamente. Há o entendimento interno que uma mudança de comando às vésperas do confronto iria diminuir as chances, já pequenas, de uma classificação do Corinthians.

O clube alvinegro iniciou a temporada com prestígio após somar nove vitórias consecutivas no último Campeonato Brasileiro, que fez o Corinthians pular da luta contra o rebaixamento para a conquista de uma vaga na Pré-Libertadores.

A equipe lidera a classificação geral do Paulistão, mas teve más atuações na Pré-Libertadores. Na Fase Preliminar 2, o Corinthians sofreu para vencer o Universidad Central, da Venezuela, e garantiu o resultado positivo por 3 a 2 apenas nos minutos finais, com gol de Yuri Alberto. A Fiel protestou contra a equipe ao final da partida.