O elenco do Corinthians está de folga desde quinta-feira (12), em razão da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A diretoria concedeu duas semanas de férias aos atletas, mas ainda há compromissos do Timão nesta segunda-feira (16).

continua após a publicidade

Agenda

A tendência é que o Corinthians retorne das férias no dia 27 de junho. A ideia da diretoria é oferecer 15 dias para que Dorival Júnior prepare a equipe para o restante do Campeonato Brasileiro, que retorna no 12 de junho, após o Mundial de Clubes, em um duelo contra o Red Bull Bragantino, em Itaquera.

A decisão faz parte de um acordo trabalhista do Corinthians com os atletas, que voltaram de férias mais cedo, no dia 7 de janeiro, por conta do início antecipado do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Compromisso na LNF

A segunda-feira (16) será marcada por mais uma rodada do Corinthians pela Liga Nacional de Futsal (LNF). Às 20h30 (de Brasília), o Timão recebe o São Lourenço no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge. O clube alvinegro é o 11º colocado, com 12 pontos, e busca a segunda vitória consecutiva na competição. A partida terá transmissão no Youtube.

Corinthians x São Lourenço - 20h30 (de Brasília) - Ginásio Wlamir Marques - LNF - Transmissão ao vivo

Partida será no Wlamir Marques (Foto: Divulgação)

Treino na base

A equipe sub-20 treina na parte da manhã, no CT Dr. Joaquim Grava, visando o confronto contra o Red Bull Bragantino na terça-feira (17), no Parque São Jorge, pelo Brasileirão da modalidade. O sub-17 também segue se preparando para um compromisso pela competição nacional, contra o Atlético Goianiense, no Castelo do Dragão, em Goiânia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximos jogos do profissional masculino