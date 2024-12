Ramón Díaz projeta convocação de três jogadores do Corinthians

Na coletiva de imprensa após a vitória do Corinthians, Ramón Díaz exaltou o momento do time e projetou a convocação de três jogadores: Yuri Aberto, pela Seleção Brasileira, Memphis Depay, pela Holanda, e Rodrigo Garro, pela Argentina. O Timão bateu o Bahia por 3 a 0, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

- Memphis mostrou toda a sua qualidade e nível. Estamos muito felizes com ele porque quando chegou, ficou três meses sem jogar. Fizemos um grande trabalho físico com ele, o estudamos e o preparamos, e agora ele está em um grande nível. Esperamos que ele continue assim. Como comissão técnica, temos objetivos claros: queremos que Yuri (Alberto) seja convocado para a Seleção, que ganhe o prêmio de artilheiro, que Memphis volte para a seleção holandesa e que o Garro também tenha oportunidade na seleção argentina. Esses são nossos objetivos e esperamos que logo se tornem realidade - disse Ramón.

Antes do início da coletiva, Fabinho Soldado confirmou a permanência da comissão técnica atual do Corinthians para o ano de 2025. O técnico avaliou o momento do time.

Acredito que é fundamental termos, dentro da nossa estrutura, além da parte técnica, também a parte médica, psicológica e física. Eu e o professor (Emiliano) trabalhamos juntos há muitos anos, então a comunicação é muito fácil e a organização é excelente. Por isso, acredito que o clube está no caminho certo. Sempre há coisas para melhorar e crescer, mas estamos muito felizes porque tivemos uma agenda muito cheia de jogos nesses torneios. Acredito que todos souberam lidar com o esforço, tanto os jogadores quanto a comissão técnica, e isso foi fundamental para que o time esteja nesse grande momento. Estamos jogando bem, somos competitivos e queremos terminar o campeonato da melhor maneira.

Na torcida pelo Palmeiras?

Com o triunfo, o Timão pode garantir matematicamente a vaga na Libertadores nesta quarta-feira (4). Caso o Cruzeiro seja derrotado pelo Palmeiras, às 21h30m (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, o Corinthians estará garantido na fase preliminar 2 da próxima edição da competição continental.

O que vem por aí para o Corinthians?

O Timão volta a entrar em campo no próximo domingo (8), na última rodada do Brasileirão, que terá todas as partidas realizadas de maneira simultânea. O Corinthians encara o Grêmio, em Porto Alegre, às 16h (de Brasília).

