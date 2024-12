Fabinho Soldado confirma Ramón Díaz no Corinthians em 2025

O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, confirmou, na noite desta terça-feira (3), a permanência de Ramón e Emiliano Díaz na comissão técnica do clube em 2025. O dirigente fez o comunicado após a vitória do Timão por 3 a 0 sobre o Bahia, na Neo Química Arena.

- É importante deixar a história em relação ao nosso treinador, aos nossos treinadores, né? Ramón e Emiliano. Já tinham um contrato com a gente até o final de 2025, e na verdade nós já estávamos conversando internamente, pelo planejamento, e agora de uma forma oficial muito bem claro. Seguimos com o trabalho, focados ainda nesse jogo do Grêmio, temos objetivos ainda nessa competição - disse Fabinho Soldado.

O anúncio do dirigente abriu a coletiva do técnico argentino. Ramón e Emiliano Díaz estavam presentes no momento da fala de Fabinho.

- Mas, certamente, a gente começa também a pensar em 2025, planejar melhor para que o Corinthians em 2025 continue brigando por títulos e conquistando títulos, mas deixa bem claro que ainda temos o objetivo nessa competição, certo? - completou Fabinho.

Emiliano elogiou o trabalho do dirigente e demonstrou confiança no trabalho feito em conjunto para a sequência do Timão.

- Falei isso quando ainda estávamos na zona de rebaixamento: agradeço a ele (Fabinho) porque nunca trabalhei com um diretor assim. Estamos planejando 2025. Nossa relação sempre foi clara e falo para ele: o dia que ele não me quiser mais, um abraço, e ainda assim será o melhor manager que eu trabalhei.

Na torcida pelo Palmeiras?

Com o triunfo, o Timão pode garantir matematicamente a vaga na Libertadores nesta quarta-feira (4). Caso o Cruzeiro seja derrotado pelo Palmeiras, às 21h30m (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, o Corinthians estará garantido na fase preliminar 2 da próxima edição da competição continental.

O que vem por aí no Corinthians?

O Timão volta a entrar em campo no próximo domingo (8), na última rodada do Brasileirão, que terá todas as partidas realizadas de maneira simultânea. O Corinthians encara o Grêmio, em Porto Alegre, às 16h (de Brasília).